Milan je poražen pred domaćom publikom na startu takmičenja u Ligi Evrope.

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U prva četiri kola Serije A Milan nije upisao nijedan poraz. Ostvario je dvije pobjede i isto toliko remija, ali se u Ligi Evrope okliznuo na prvoj prepreci.

Ekipa Rubena Amorima, koji je tokom igračke karijere ostavio izuzetno značajan trag u taboru Benfike, doživjela je poraz od portugalskog velikana rezultatom 0:2. Tako je Benfika iz sedmog pokušaja uspjela da upiše prvu pobjedu u istoriji protiv Milana! Do večeras, slavni italijanski klub je u evro-kupovima trijumfovao četiri puta, dok su dva meča završena neriješenim rezultatom. Ipak, ove srijede je došlo vrijeme za portugalsko slavlje!

Stvari su za rosonere u ovom duelu počele loše da se odvijaju već od 16. minuta, kada je Majka Menjona matirao Belgijanac u timu "orlova" Dodi Lukebakio.

Sudbinu Milana na San Siru zapečatio je u 53. minutu poljski internacionalac Jakub Kaminski, za čije dovođenje uprava Benfike ovog ljeta nije štedjela.

Protekle sezone je u dresu Kelna na 34 utakmice u Seriji A postigao 7 golova, uz 5 asistencija. Solidnim brojkama u dresu "jarčeva" privukao je pažnju Benfike, a ako nije uspio da poentira tokom kvalifikacija, u duelima sa Sent Galenom, Hartsom i Orhusom, pokazao je u Milanu da bi mogao da bude bitna karika u timu Marka Silve.

SVI VEČERAŠNJI REZULTATI

Ararat-Jermenija - Sparta Prag 1:4

Omonija - Selta 1:0

Milan - Benfika 0:2

Anderleht - Lion 1:2

Bajer - Celje 2:0

Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0

Olimpijakos - Jagjelonija 2:1

Šturm - Ren 0:0

Sanderlend - AZ Alkmar 1:0

(mondo.ba, D. Šutvić)