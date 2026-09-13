Bruno Fernandeš je uspeo da isprovocira Fila Fodena na mančesterskom derbiju i da ga natjera da dobije crveni karton.

Izvor: Arena 2/Screenshot

Videli smo crveni karton na derbiju Mančestera, a zaradio ga je Fil Foden. Naseo je na provokaciju iskusnog Portugalca Bruna Fernandeša i izbačen je u 24. minutu meča.

Nakon prodora u kome nije prošao, pao je na zemlju, a onda ga je pri padu šutnuo u leđa Bruno. Na to je reagovao, Foden je udario nogom u padu svog rivala, a sudija je odmah dotrčao i dao mu crveni karton. Ni poslije gledanja snimka nije bilo promjene i morao je napolje Foden.

Ostao je bez igrača Enco Mareska i nije mogao da vjeruje šta je uradio njegov igrač. Pogledajte ovu situaciju i reakciju Enca Mareske na kraju:

Pogledajte 00:23 Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Uspio je bez Fodena Mančester siti da izdrži do poluvremena bez primljenog gola, a Mareska ništa nije mijenjao, samo je Rajan Šerki morao da ode više na krilo nego što to obično radi.

(MONDO, N.L.)