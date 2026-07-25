Saša Ilić razgovarao je sa novinarima uoči utakmice Partizana i Mačve u Superligi Srbije.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan je sezonu započeo remijem protiv Zemuna u Superligi Srbije (2:2), pa je ubjedljivo pobijedio ekipu UNA Štrasen u kvalifikacijama za Ligu konferencija (4:0) i sada ima novi meč u domaćem šampionatu. Igra protiv Mačve na gostovanju (nedjelja, 21 čas) i uoči tog meča je na konferenciji za medije pričao Saša Ilić.

"Očekuje nas meč sa Mačvom, timom koji je ušao iz Prve lige Srbije, poznata je kao domaćinska ekipa. Čeka nas uzavrela atmosfera. Mi smo Partizan i naša obaveza je da idemo na tri boda", počeo je Ilić.

Vidi opis "Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Najavio je da će biti promjena u sastavu za taj meč, a uoči putovanja u Luksemburg.

"I ranije sam pričao da ćemo na početku sezone rotirati puno igrača i davati minutažu svima. Po ko zna koji put se ponavljam, ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam može dobro da igra. Neću da kažem da ćemo odmoriti neke, već da ćemo promijeniti nekolicinu igrača. Idemo u Šabac i uz dužno poštovanje Mačvi, da probamo da pobijedimo."

Na startu sezone Mačva je doživjela ubjedljiv poraz od Crvene zvezde na "Marakani" (5:0), a Ilić vjeruje da to nije pravi pokazatelj narednog rivala.

"Sigurno će biti bolje izdanje. Gledao sam taj meč i to nije parametar za ovaj meč. Mačva je baš domaćinska ekipa koja je puno bodova i u Prvoj ligi Srbije osvajala na domaćem terenu. Poznat mi je ambijent tamo, nadam se da će stadion da bude ispunjen do posljednjeg mjesta, što može da bude motiv i za moje igrače.

"Ne znam kako vam djelujem ni kako na to da odgovorim"

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Na konstataciju novinara da je Saša Ilić jedan od rijetkih trenera koji je bio nezadovoljan poslije pobjede od 4:0 se prvo nasmijao.

"Ne znam kako ja vama djelujem, ali da je Partizan igrao kao prvih 30 minuta protiv Zemuna i da je izgubio dva boda, bio bih zadovoljan pristupom, kao tih pola sata sa Zemunom. Generalno ću težiti da idemo ka tome, vidjeću kako će da izgleda. Iskren sam čovjek, kažem to i igračima. Ne mogu da budem zadovoljan, jer ovaj tim Partizana može bolje. Svakodnevno im skrećemo pažnju."

Naredno pitanje odnosilo se na to da je Saša Ilić kada je nosio dres Partizana navikao da se bori za titulu, da igra sa najjači mogućim rivalima, a da je situacija sada potpuno drugačija kada je trener.

"Stvarno ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Možda sam ja navikao, ali Partizan je veliki klub i ko god da je trener, igrač u kakvom god da je vremenu igrao i da će igrati, u Partizanu se priznaju samo pobjede i trofeji."

"Koliko sam ja upućen - ne"

Vidi opis "Ne znam kako na to pitanje da odgovorim": Saša Ilić zna šta je jedino bitno u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Od meča u Evropi, do duela sa Mačvom nema naznaka oko eventualnih novih pojačanja. To su pitali i trenera crno-bijelih - da li se nešto promijenilo od tog meča i da li dolaze novi igrači?

"Koliko sam ja upućen, nije", odgovorio je Ilić.

Ima ideju kako želi Partizan da izgleda na terenu, ali je i sam svjestan da to ne može da se desi "preko noći".

"Ne znam, ako poredim ovih 180 minuta, za mene je najbolje bilo prvih 30 protiv Zemuna. Koliko će nam biti potrebno? Koliko ćemo ispravljati stvari u hodu, to ćemo morati, vidjećemo koliko vremena će biti potrebno. Partizan mora ritmom da gazi protivnika, posebno u našoj ligi", zaključio je Saša Ilić.