Trener Partizana Saša Ilić spremio je promjene u timu za prvi evropski meč u novoj sezoni.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana sezonu su otvorili remijem protiv Zemuna (2:2), ali pažnja je već usmjerena na evropski debi. Crno-bijeli u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu dočekuju UNA Štrasen iz Luksemburga.

Partizan je veliki favorit u ovom dvomeču, ali trener Saša Ilić upozorava da ekipa mora biti opreznija nego protiv Zemuna, gdje nije bio zadovoljan pojedinim detaljima. Najavio je i rotacije u sastavu.

Izvor: MN Press

„Sigurno će biti nekoliko promjena. Izlazimo iz pripremnog perioda i kroz utakmice će igrači biti sve spremniji“, rekao je Ilić.

Promjena neće biti na golu, pa će ponovo braniti Marko Milošević. U odbrani se očekuju Milan Roganović na desnom boku, Samson Nvulu na lijevoj strani, dok će štoperski tandem činiti Stefan Mitrović i Stefan Milić.

Na poziciji zadnjeg veznog igraće Aleks Zeković, ispred njega Ognjen Ugrešić i kapiten Milan Vukotić. Na krilima se očekuju Demba Sek i Bogdan Kostić, dok će u napadu biti Erik Kojzek.

Neki igrači, poput Žea i Šake Traorea, još nijesu dovoljno spremni za mjesto startera, pa će svoje šanse čekati sa klupe.

Očekivani sastav Partizana: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Samson – Zeković – Sek, Ugrešić, Vukotić, Kostić – Kojzek.