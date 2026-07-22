Bosna i Hercegovina nije samo oduševila na Mundijalu, već je i jedan od najmlađih igrača na Svjetskom prvenstvu dobio veliku čast - gol Kerima Alajbegovića nalazi se u konkurenciji najljepših na čitavom turniru

Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

FIFA je otvorila glasanje za najljepši gol Svjetskog prvenstva, a među 12 kandidata našao se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović. Mladi fudbaler, koji ima svega 18 godina, ušao je u konkurenciju zahvaljujući pogotku koji je postigao protiv Katara u grupnoj fazi Mundijala.



FIFA je gol mladog Alajbegovića opisala kao pravo remek-djelo mladog talenta. Alajbegović je u toj akciji predriblao dvojicu protivničkih igrača, a zatim snažnim udarcem sa ivice šesnaesterca poslao loptu u mrežu za jedan od najljepših pogodaka turnira.

Kerim Alajbegović gol Izvor: YouTube/Arena sport TV

Bosna i Hercegovina je u tom susretu savladala Katar rezultatom 3:1, a upravo je gol Alajbegovića ostavio najjači utisak i donio mu mjesto među kandidatima za prestižnu nagradu "Hyundai Goal of the Tournament".

Konkurencija neće biti nimalo laka. Za priznanje se bore i neka od najvećih imena svjetskog fudbala. Među nominovanima su Lionel Mesi, Kilijan Mbape, Erling Haland, Džud Belingem, Hulijan Alvarez i Feran Tores, čiji je pogodak Španiji donio titulu prvaka svijeta u finalu protiv Argentine.

Na listi kandidata nalaze se još Ilajdža Džast iz Novog Zelanda, Daizen Maeda iz Japana, Eldor Šomurodov iz Uzbekistana, Sidni Lopes Kabral sa Zelenortskih Ostrva i Vilson Izidor, koji je postigao spektakularan pogodak protiv Maroka.

Glasanje traje od 20. do 27. jula, a navijači širom svijeta na zvaničnoj FIFA platformi mogu da izaberu gol koji je po njihovom mišljenju obilježio Svjetsko prvenstvo.