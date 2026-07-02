Golovima Baloguna i Tilmana, SAD je potpuno zasluženo slavio sa 2:0 i izborio mjesto među 16 najboljih.

Izvor: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Amerike odlaze u osminu finala Mundijala. Oni su rutinski pobedili Bosnu i Hercegovinu u 1/16 finala sa 2:0 (1:0).

Ogromna razlika u kvalitetu videla se praktično od prvog minuta utakmice u San Francisku. Amerika je dominirala, a samo zahvaljući slaboj realizaciji i nedostatku sreće nisu vodili više od jednog gola razlike na poluvremenu.

Balogun je mogao da se proslavi. Prvi gol mu je poništen zbog ofsajda, potom je doveo svoj tim u vođstvo, a onda i pogodio prečku.

Sa druge strane Bosna i Hercegovina je pokušavala, ali evidentno je bilo da su uradili na mnogo jačeg od sebe. Nedostajao im je "suvi kvalitet".

Momenat koji je mogao da okrene meč desio se u 62. minutu kada je Balogun dobio crveni karton (pošto se igralo 100 minuta, gotovo 40 minuta Bosna imala igrača više). Napadač SAD zgazio je Muharemovića i posle intervencije VAR sobe morao je napolje.

Međutim, ništa od neke velike dominacije BiH! Oni su samo jalovo napadali, a Amerika je došla do drugog gola i rutinske pobjede.

Tilman je pogodio iz slobodnog udarca sa 20-tak metara. Imao je veliku pomoć golmana Bosne i Hercegovine koji je jako slabo reagovao.

Rival Amerike u osmini finala je selekcija Belgije koja je na nevjerovatan način posle preokreta 0:2 do 3:2 izbacila reprezentaciju Senegala.