Legendarni fudbaler Dejvid Bekam zaradio je ogroman novac tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

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Legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam „zgrnuo“ je ogroman novac samo pojavljivanjem na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

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Kako prenose engleski mediji, njegova zarada premašuje nagradu reprezentacije Engleske, za koju je nekada nastupao, a koja je na ovogodišnjem Mundijalu osvojila treće mjesto. Takođe, zaradio je više od Šakire i Džastina Bibera, koji su bili glavne zvijezde spektakla na poluvremenu finalne utakmice.

Bekam je često bio u kadru kada je kamera prikazivala tribine poznatih stadiona, a najveću zaradu donijelo mu je učešće u reklamnim kampanjama poznatih brendova koji su bili među sponzorima Mundijala. Riječ je o kompanijama poput Mekdonaldsa, Vokersa i Stela Artoe.

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Prema procjenama tržišnih analitičara, Bekam, koji sa suprugom Viktorijom posjeduje zajedničko bogatstvo od 1,85 milijardi funti, od ovog turnira zaradio je oko 19 miliona funti.

Time je nadmašio Šakiru, koja je zaradila oko 15 miliona funti i nastupila na ceremoniji otvaranja i tokom poluvremena finala, kao i Džastina Bibera, koji je za svoj nastup u finalu inkasirao oko 12 miliona funti.

Zaradio više od reprezentacije Engleske

Bekamovih 19 miliona funti za osam miliona je više od ukupnog iznosa koji je reprezentacija Engleske dobila za osvajanje trećeg mjesta nakon pobjede protiv Francuske.

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Fudbalski savez Engleske dobio je 22 miliona funti, od čega je približno polovina pripala igračima i stručnom štabu. Svaki reprezentativac zaradiće između 350.000 i 420.000 funti.

Savez je izdvojio i poseban fond za bonuse stručnom štabu, pa će selektor Tomas Tuhel, uprkos kritikama zbog taktike u polufinalnom porazu od Argentine, dobiti značajan bonus. Istovremeno, zadržao je povjerenje Saveza i ostaće na selektorskoj funkciji iako nije uspio da odvede Englesku do finala.