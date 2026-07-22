Nemanja Gudelj je odlučio da ostane u Španiji i igraće u Kadizu koji je prošle sezone jedva opstao u Segundi.

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Nemanja Gudelj je uspio da kao kapiten Sevilje ispuni obećanje dato navijačima i ostavi tim u Primeri, a iako je imao ponudu Crvene zvezde nije se preselio u Srbiju. Dok je Crvena zvezda počinjala svoje kvalifikacije za Ligu šampiona, on je potpisao za Kadiz.

Jedan od standardnijih reprezentativaca Srbije će se tako preseliti u Segundu, a iako je pored Zvezde imao ponude i sa nekih egzotičnih destinacija očigledno ne planira da mijenja mjesto boravka posle sedam godina u Španiji.

Postao legenda u Sevilji

Iako rođen u Beogradu zbog očeve karijere počeo je da se bavi fudbalom u NAC-u iz Brede i tu je bio do prelaska u AZ, a kasnije u Ajaks. Zatim je sve iznenadio transferom u Kinu, a posle Tijanđin Tede i Gvangdžou Evergrandea došao je godinu dana u Sporting iz Lisabona. Naon toga je stigao u Sevilju.

U Andaliziji je za sedam godina odigrao 261 meč i uspeo je da postigne deset golova, a u poslednje vrijeme se kompletno prebacio da igra štopera. Osvojio je dva puta Ligu Evrope sa Seviljom.

U Kadizu su ranije igrali srpski fudbaleri poput Nenada Mirosavljevića, a sada je tamo bivši štoper Partizana i Čukaričkog Bojan Kovačević. Prošle sezone Kadiz je jedva opstao u Segundi pošto je bio 18. od 22 tima. Videćemo da li će mu ovaj transfer promeniti status u reprezentaciji gde je do sada odigrao 75 utakmica.

(MONDO, N.L.)