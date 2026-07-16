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"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvog unučeta

"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvog unučeta

Autor Marina Cvetković
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Roditelji Nemanje Gudelja nisu krili radost zbog dolaska prvog unučeta na svet.

"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvo Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Velika radost i sreća stigla je u porodice Gudelj i Ražnatović. Olja i Nebojša Gudelj dobili su prvog unuka Ilijana, a svoju sreću podelili su odmah sa javnošću kroz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više. Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku - poručili su Olja i Nebojša Gudelj za Kurir.

Ponosni tata Nemanja Gudelj objavio je i prvu sliku iz porodilišta:

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.

Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.

Pogledajte slike porodice Gudelj:

Dirljivi trenuci

Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.

Anastasija ne krije da je u sjajnim odnosima sa svekrom i svekrvom:

Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.

Pogledajte još slika Nemanjinih roditelja:

(Kurir / MONDO)   


Tagovi

nemanja gudelj Anastasija Ražnatović dijete roditelji

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