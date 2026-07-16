Roditelji Nemanje Gudelja nisu krili radost zbog dolaska prvog unučeta na svet.
Velika radost i sreća stigla je u porodice Gudelj i Ražnatović. Olja i Nebojša Gudelj dobili su prvog unuka Ilijana, a svoju sreću podelili su odmah sa javnošću kroz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više. Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku - poručili su Olja i Nebojša Gudelj za Kurir.
Ponosni tata Nemanja Gudelj objavio je i prvu sliku iz porodilišta:Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj
Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.
Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.
Pogledajte slike porodice Gudelj:
"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvog unučeta
Dirljivi trenuci
Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.
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"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvog unučeta
Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.
Pogledajte još slika Nemanjinih roditelja:
"U matičnim knjigama još jedan Gudelj": Oglasili se Nemanjini roditelji, presrećni zbog dolaska prvog unučeta
(Kurir / MONDO)