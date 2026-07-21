Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su u Sevilju kako bi posjetili njegovu rođenu sestru Anastasiju, koja se nedavno porodila i na svijet donijela sina Ilijana.

Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck

Mladi bračni par Ražnatović je na društvenim mrežama podelio trenutke sa ovog putovanja, pokazavši kako uživaju u vožnji kabrioletom i noćnom provodu, u kojem nema sumnje da su nazdravili za novog člana porodice.

Posebnu pažnju pratilaca privukla je Veljkova objava na kojoj ga Bogdana grli, a ispod koje su se odmah nizali brojni komentari.

Pogledajte njihove objave iz Španije:

Vidi opis Veljko i Bogdana u provodu po Španiji nakon rođenja Ilijana: Evo šta mu je Nemanja Gudelj javno poručio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / bogdanaraznatoviiic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instgaram printscreen / veljkoraznatovic Br. slika: 5 5 / 5

Među prvima se oglasio Anastasijin suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, koji je Veljku ostavio komentar u vidu plavog srca. Veljko mu nije ostao dužan, pa mu je ubrzo odgovorio emodžijem koji simbolizuje porodičnu bliskost.

Porođaj je prošao u najboljem redu

Anastasija Ražnatović porodila se carskim rezom 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Ponosni tata je prvi objavio sliku bebe iz porodilišta: