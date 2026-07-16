Nemanja Gudelj objavio prvu sliku iz porodilišta: Beba stigla dan ankon godišnjice braka (Foto)

Anastasija Ražntović i Nemanja Gudelj dobili su prvo dijete, a trudnoću su vješto krili čitavih devet mjeseci!

Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija

Vijest da se porodila Anastasija Ražnatović iznenadila je čitav region, s obzirom na to da devet mjeseci niko nije znao da je Anastasija u drugom stanju, iako se dalo naslutiti iz slika koje su se pojavile.

Fudbaler Nemanja Gudelj sada se oglasio nakon što se njegova supruga, Anastasija porodila i na svijet donijela dječaka.

Gudelj se oglasio na Instagramu i otkrio ime dječaka kojeg su dobili - Ilijan.

On je objavio prvu sliku sina iz porodilišta, pa napisao:

- Ilijan Gudelj! 15.07.2026. Slava Bogu - napisao je on i tagovao Anastasiju.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Anastasija se porodila u Španiji, a najveću podršku u cijelom procesu pružao joj je suprug Nemanja Gudelj, koji je u ovom trenutku najponosniji otac.

Ponosni roditelji, Anastasija i Nemanja su dugo i pažljivo birali ime za svog naslednika, a na kraju su se odlučili za ime Ilijan, koje se ne može tako često čuti na ovim prostorima.

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