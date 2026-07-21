Leandro Paredes se oglasi pri put otkako je završeno Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Jess Stiles / Zuma Press / Profimedia

Leandro Paredes je odigrao fantastičan Mundijal, a onda je sve uprskao kada je sudija odsvirao kraj finala. Nakon poslednjeg zvižduka Slavka Vinčića krenuo je da se obračunava sa rivalima iskusni vezista Boke juniors.

On se sukobio sa Gavijem i Erikom Garsijom, udarao ih je pesnicama i davio, a te slike obišle su svijet. Sada se prvi put oglasio posle finala, ali nikakve komentare o incidentima nije davao.

"Hvala ti Argentino, volim te sada i zauvijek. Danas pišem sa velikom tugom u duši, jer nismo uspjeli da pružimo radost koju naša zemlja toliko zaslužuje, ali sa srcem punim ponosa što smo dali sve od sebe i ponovo ostavili našu zastavu na vrhu! Hvala svima koji su bili članovi ove reprezentacije, ovoj grupi igrača koji su dali sve da predstavljaju ovaj dres, kao što su to činili do poslednje sekunde svake utakmice! Bila je čast biti dio najbolje argentinske reprezentacije u istoriji!", naveo je Leandro Paredes.

Vojnik Argentine

Leandro Paredes je odigrao do sada 84 meča za Argentinu i dao je pet golova, a ima osvojeno Svjetsko prvenstvo i dva izdanja Kopa Amerike. Nakon duge karijere u Evropi u dresovima Kjeva, Rome, Empolija, Zenita, PSŽ-a i Juventusa on se vratio u Boku juniors gdje je i ponikao. Inače postoji informacija da je većinu mečeva na ovom Mundijalu odigrao sa polomljenim rebrom.

Ipak na kraju će se najviše pamtiti scene nakon kraja finala sa Španijom kada je u potpunosti izgubio živce i sukobio se sa rivalima i napao ih.

(MONDO, N.L.)