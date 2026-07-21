Tri engleska kluba žele da dovedu Nikolu Simića, štopera Partizana.

Izvor: MN Press

Talentovani fudbaler Partizana Nikola Simić (19) mogao bi do kraja letnjeg prelaznog roka da pojača neki od timova iz Premijer lige Engleske! Navodno, za njega su trenutno zainteresovana tri kluba, a jedan je spreman da preduzme i konkretne korake kako bi do kraja ljeta angažovao mladog defanzivca, omladinskog reprezentativca Srbije na nedavno odigranom Evropskom prvenstvu u Velsu.

Kako pod oznakom ekskluzivno prenosi portal "On the Minute", od ranije je Simić bio u bilježnici Brajtona i Koventrija, a sada je za njega zainteresovan i Sanderlend. Upravo taj tim je vjerovatno i najbliži da kupi Simića , jer isti izvor navodi da su na sjeveru Engleske veoma zadovoljni razvojem fudbalera koji je prethodne sezone bio standardan u prvom timu crno-bijelih.

Iako reprezentacija Srbije nije ostavila dobar utisak na Evropskom prvenstvu, takvu turniri znaju da posluže kao pozornica. Mladi fudbaleri bili su pred očima skauta najboljih evropskih klubova, a pošto se turnir igrao u Velsu jasno je da su sve engleske ekipe imale svoje predstavnike na ovim mečevima.

Za sada nije poznato koliko bi Sanderlend mogao da plati Simića, ali bi konkurencija Brajtona i Koventrija svakako mogla da podigne cijenu mladog fudbalera. I ne samo to - interesovanje tri kluba iz Premijer lige moglo bi i da "ubrza" proces, u strahu da neko drugi ne bude brži i ukrade srpskog fudbalera.

Partizan je prije nekoliko mjeseci odbio ponudu CSKA iz Moskve, kada je ruski tim za Simića i Roganovića ponudio "samo" 7.000.000 eura. Crno-bijeli vjeruju da bi Simić sam mogao da dostigne tu cijenu na tržištu, pa bi eventualna ponuda od sedam miliona eura bila drugačije dočekana u Humskoj. Vjerovatno bi se tada pregovaralo o bonusima i procentima, uz fiksan dio koji je Partizanu preko potreban u ovom trenutku.

Podsjećamo, Partizan ovih dana završava transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, što je još jedan veliki posao nakon zimske prodaje Andreja Kostića u Milan. Do kraja ljeta klub bi trebalo da napusti i Ognjen Ugrešić za kojeg postoji interesovanje sa raznih strana Evrope. Tri Simić - Dragojević - Ugrešić mogao bi ovog ljeta da donese Partizanu oko 20 miliona eura.