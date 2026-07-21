Alehandro Domingez najavio je "revoluciju" na Svjetskom prvenstvu kad je na društvenim mrežama otkrio da će čak 64 reprezentacije igrati 2030. na Mundijalu

Izvor: HENRY LAPO / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako FIFA još nije donijela konačnu odluku, predsjednik Južnoameričke fudbalske konfederacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez praktično je najavio da bi Svjetsko prvenstvo 2030. godine moglo da okupi čak 64 reprezentacije. Turnir koji će obilježiti stogodišnjicu Mundijala biće organizovan u Španiji, Portugalu i Maroku, dok će prve utakmice, u čast jubileja, biti odigrane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, zemljama koje imaju posebnu istorijsku vezu sa svjetskim prvenstvima.

Domingez je na društvenim mrežama poručio da očekuje upravo takav format takmičenja.

"Sledeće Svjetsko prvenstvo igraće se kod kuće! Godine 2030. Mundijal stiže u Urugvaj, Argentinu i Paragvaj. To će biti velika prilika za fudbal i šansa da stogodišnjicu Svjetskog prvenstva proslavimo takmičenjem sa 64 reprezentacije", napisao je Domingez.

Da li ćemo zaista gledati 64 reprezentacija 2030?

Podsjetimo, upravo završeni Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku bio je prvi na kojem je učestvovalo 48 selekcija. Novi format, koji je uveo predsjednik FIFA Đani Infantino, ocijenjen je kao uspješan, ali izgleda da se već razmatra naredno proširenje.

Ipak, iz FIFA poručuju da konačna odluka još nije donijeta i da će predlog tek biti razmotren posle završetka aktuelnog procesa analiza. "To je pitanje koje su već razmatrali nadležni odbori i ponovo ćemo mu se posvetiti kada se ovo Svjetsko prvenstvo završi", rekao je Infantino u razgovoru za švajcarski "Bluewin".

Prvi čovjek FIFA smatra da Mundijal mora da bude prilika za cio svijet, a ne samo za tradicionalne fudbalske sile. "Kada organizujete Svjetsko prvenstvo, morate da mislite na čitav svijet, a ne samo na Evropu i Južnu Ameriku. Svaka država treba da ima pravo da sanja kako će jednog dana igrati na Mundijalu."

Infantino je naglasio da se kvalitet reprezentacija širom planete konstantno povećava i da bi dodatno proširenje moglo da doprinese razvoju fudbala u manjim zemljama.

"Vidimo da je nivo reprezentacija izuzetno visok i da se širom svijeta stalno podiže. Ako manjim državama ne pružimo priliku da učestvuju, izgubiće motivaciju da nastave da napreduju", zaključio je predsjednik FIFA.