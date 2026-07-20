Peto izdanje Trofeja Podgorice zvanično je počelo na Stadionu malih sportova, gdje će ljubitelji malog fudbala tokom narednih sedmica imati priliku da uživaju u bogatom programu i velikom broju uzbudljivih utakmica.

Izvor: MONDO

Ovogodišnje takmičenje oborilo je rekord po broju prijavljenih učesnika – za trofej će se boriti čak 70 ekipa, najviše od osnivanja turnira. Nakon četiri meča odigrana na otvaranju, publiku u nastavku očekuje dinamičan raspored sa po pet utakmica dnevno, a turnir će trajati do kraja avgusta.

Trofej Podgorice ni ove godine nije samo sportski događaj, već i prilika da se pokaže društvena odgovornost. Zahvaljujući sredstvima prikupljenim od kotizacija, organizatori će donirati 8.000 eura za liječenje dječaka Đurađa Markovića, dok će Fondaciji „Čini dobro“ biti uplaćeno dodatnih 5.000 eura.

Pored borbe za prestižnu titulu, ekipe će se nadmetati i za vrijedan nagradni fond od 14.000 eura, što garantuje kvalitetne duele i odličnu atmosferu na jednom od najprepoznatljivijih sportskih terena u glavnom gradu.

Trofej Podgorice iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnjih sportskih događaja u Podgorici, okupljajući veliki broj učesnika i publike, ali i promovišući humanost kroz sport.