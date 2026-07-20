Poznate su i tačne cifre za svaku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, zna se ko je koliko novca zaradio.
Svetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, Španija je šampion pošto je u finalu pobijedila Argentinu poslije produžetaka (1:0). Sada kada je sve gotovo i kada se sve zna može ponovo da se priča o novcu. Tačnije o tome koja zemlja je koliko zaradila samo od Mundijala.
FIFA je još prije početka takmičenja objavila tačne cifre i to koliko će kome novca pripasti. Logično, najviše ide pobjedniku pa će tako Španija dobiti 50 miliona dolara, Argentini će pripasti 33 miliona dolara.
U meču za treće mjesto je pobjednik zaradio dva miliona više od poraženog tima. Englezima pripada 29 miliona dolara, a Francuzima 27. Za dvije bogate zemlje, ne pravi to sigurno neku preveliku razliku. Na to treba dodati i da je svaka od ekipa dobila i po dodatnih 1,5 miliona dolara da pokrije troškove priprema.
Koliko su zaradili Hrvatska i BIH?
Dakle, ukupan nagradni fond je bio 655 miliona dolara i to je veliko povećanje u odnosu na Mundijal u Kataru. A, kada su u pitanju ostale reprezentacije treba reći i da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina imale identičnu zaradu - po 11 miliona dolara.
Toliko su zaradile ekipe koje su imale plasman od 17. do 32. mjesta, odnosno one koje su prošle u šesnaestinu finala. Ekipe koje su završile takmičenje u grupnoj fazi dobile su po 9 miliona američkih novčanica.
Koliko je zaradila svaka od reprezentacija?
Da ne dužimo previše, pa da možete da vidite i kompletan spisak, odnosno koliko tačno novca je zaradila svaka od reprezentacija koja je učestvovala na Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku.
Ovako izgleda spisak:
- Španija - 50 miliona dolara
- Argentina - 33 miliona dolara
- Engleska - 29 miliona dolara
- Francuska - 27 miliona dolara
- Norveška, Belgija, Maroko, Švajcarska - po 19 miliona dolara (od 5. do 8. mjesta)
- Meksiko, Kolumbija, Brazil, Amerika, Portugal, Kanada, Egipat, Paragvaj - po 15 miliona dolara (od 9. do 16. mesta)
- Holandija, Njemačka, Obala Slonovače, Hrvatska, Japan, Australija, DR Kongo, Gana, Ekvador, Južna Afrika, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Alžir, Senegal, Zelenortska ostrva - po 11 miliona dolara (od 17. do 32. mjesta)
- Iran, Južna Koreja, Turska, Škotska, Urugvaj, Saudijska Arabija, Češka, Novi Zeland, Katar, Kurasao, Panama, Jordan, Haiti, Uzbekistan, Tunis, Irak - po 9 miliona dolara (od 33. do 48. mjesta)