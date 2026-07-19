Lionel Mesi je pred finale Svjetskog prvenstva koje igra sa Argentinom protiv Španije ostavio sjajnu poruku. Da li je oproštajna?

Izvor: Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Lionel Mesi je pred finale Svjetskog prvenstva koje Argentina igra protiv selekcije Španije prvo pričao sa Novakom Đokovićem i otkrio mu svoje tajne, a potom se oglasio i na sam dan finala. On je postavio timsku fotografiju ekipe i ostavio dirljivu poruku za svoje saigrače, stručni štab i cijelu državu.

Nažalost, takođe ova poruka djeluje kao oproštajna i sve je izvjesnije da će finale sa Špancima biti poslednji Mesijev meč u karijeri. Toga se Argentinci najviše plaše i nadaju da se svi da to ipak neće biti slučaj. Čak neki žele da ga vide i na narednom Mundijalu sa 43 godine.

"Najlepši dio svih ovih godina nikada nisu bile titule već cijelo putovanje. To što sam dijelio sa ovom grupom, što smo se zajedno takmičili i vraćali iz teških trenutaka, što smo uživali u svakom koraku na tom putu. Hvala svakom od mojih saigrača, članova stručnog štaba i svakome ko radi sa nacionalnim timom kao jednom porodicom. Šta god se desi sutra, ova grupa je već ispisala veliko poglavlje istorije koje nikada neće biti zaboravljeno i izbrisano. Naprijed Argentina", napisao je Lionel Mesi.

Nestvarna karijera Lionela Mesija

Lionel Mesi je u dresu Argentine oborio sve moguće rekorde. Igrač je sa najviše nastupa u nacionalnom timu, za sada 206, a ima i 125 postignutih golova. Osvojio je Svjetsko prvenstvo u Kataru i dva puta Kopa Ameriku sa Argentinom, bio je pobjednik Finalisime 2022. i Olimpijskih igara u Pekingu 2008. kao i osvajač U20 Svetskog prvenstva 2005.

Takođe ima srebro sa Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, kao i srebra sa Kopa Amerike 2007. 2015. i 2016. godine, kao i bronzu 2019. Imao je i teških trenutaka pa je tako nakon tri poraza u finalima 2016. se na kratko povukao uz nacionalnog tima, ali je nacija uspjela da ga ubedi da se vrati i od tada ređa trofeje. Videćemo da li će večeras uzeti zlato ili srebro, za kraj. I da li će to uopšte biti kraj.

Takođe, vidjećemo da li će uspjeti da prestigne Kilijana Mbapea. Francuz je sa dva gola u meču za treće mjesto protiv Engleske izbio na prvo mjesto liste strelaca, kako ovog Mundijala, tako i vječne. Na ovom Mundijalu ima deset golova, dva više od Mesija, a ukupno ima 22 gola na Svjetskim prvenstvima što je jedan više od najboljeg fudbalera ikada.