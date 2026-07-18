NIje samo Španija u problemu - Argentina morala da odloži trening pred finale Mundijala

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Reprezentacija Španije već je otkazala posljednji trening pred finale Mundijala, ali i njen rival - selekcija Argentine - ima slične probleme. Aktuelni svjetski šampion, takođe, morao je da prekine pripreme. Razlog su loši vremenski uslovi i grmljavina, a bezbjednosni protokoli u Sjedinjenim Američkim Državama nalažu da nema okupljanja na otvorenom prostoru u ovakvim situacijama.

Loši vremenski uslovi, nevrijeme praćeno grmljavinom, spriječili su oba tima da treniraju. Španija je poslije 45 minuta čekanja odlučila da otkaže posljednji trening pred finale, dok reprezentacija Argentine, na čelu sa Lionelom Mesijem, čeka poboljšanje vremena. Nevrijeme je nateralo obje ekipe da nešto više od 24 sata prije početka meča ne odrade posljednje dogovore i utanače važne detalje.

Reprezentacija Argentine je, umjesto treninga na otvorenom, odradila trening u teretani. Ovo nije prvi put da šampion svijeta ima slične probleme na ovom takmičenju. Argentina je i prethodnih sedmica kuburila sa vremenskim uslovima, pa je let ekipe iz Majamija u Nju Džersi trajao duže od planiranog, a zatim je tim u petak morao da skrati trening zbog konferencije za medije.

"Nismo imali mnogo vremena za trening jer smo stigli kasno u četvrtak, tek u 23 časa. Trening smo morali da skratimo kako bismo stigli na konferenciju za medije. Zato će nam subotnji trening biti ključan, da vidim kako su igrači i porazgovaram s njima. U teoriji, svi su spremni", rekao je selektor Lionel Skaloni.

Ove dvije reprezentacije sastaće se u nedelju od 21 čas na stadionu MetLajf u Nju Džersiju, u finalu Svjetskog prvenstva.

Da li će biti problema u finalu?

S obzirom na to da oba tima imaju problema sa pripremama za borbu za pehar, za nedjelju se najavljuju znatno bolji vremenski uslovi. Susret počinje u 15 časova po lokalnom vremenu, a prognozira se sunčan dan, uz svega jedan odsto šanse za kišu.