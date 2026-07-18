Slavni Zinedin Zidan preuzeće reprezentaciju 1. septembra i odmah ga čekaju čak četiri utakmice u Ligi nacija

Izvor: MARCA / Sipa Press / Profimedia

Na dan kada Francuska igra za treće mesto Svetskog prvenstva protiv Engleske, vijest dana za fudbal u toj zemlji stigla je na sajtu "L'ekipa" - Zinedin Zidan (54) preuzima reprezentaciju od 1. septembra.

To je epilog pregovora najvećeg francuskog fudbalera u istoriji i čelnika Fudbalskog saveza te zemlje, na čelu sa predsjednikom Filipom Dijaloom (63).

"Iako datum zvanične objave njegovog imenovanja još nije poznat, Zinedin Zidan će od 1. septembra i zvanično započeti mandat na klupi reprezentacije Francuske", potvrdio je čuveni francuski medij.

Zidan vodio samo jedan tim - najveći

Zidan je trenirao samo jedan tim - Real Madrid.

Najpre mladi tim, Real Madrid Kastilju, od 2014. do 2016, a potom seniorski sastav, od 2016. do 2018, pa od 2019. do 2021. Pod njegovim vođstvom, "kraljevski klub" je čak tri puta osvojio Ligu šampiona

Kraj velike ere Didijea Dešana

To znači i da će definitivno zlatna era Didijea Dešana (57) na klupi reprezentacije biti gotova u noći između subote i nedjelje, odmah poslije završetka utakmice protiv Engleske. Bio je selektor skoro deceniju i po, još od 2012. godine, kada je nasledio Lorana Blana poslije eliminacije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 2012. proiv Španije.

Pod Dešanovim vođstvom "Trikolori" su postali šampioni svijeta 2018. godine i igrali finale 2022. a Dešan bi bronzom u Americi, na "Hard Rok" stadionu u Majamiju, mogao da ispiše još jednu stranicu istorije sporta u svojoj zemlji. U te knjige upisao se i kao igrač, kao kapiten reprezentacije koja je 1998. postala prvak svijeta, a dve godine kasnije i šampion Evrope.

Dešanova era je gotova, a iako se još ne zna kada će Francuzi ozvaničiti dolazak Zinedina Zidana, oko njegovog preuzimanja reprezentacije više nema bilo kakve dileme.

Francusku krajem septembra i početkom oktobra očekuju četiri utakmice Lige nacija - 25. septembra protiv Turske u Izmiru, 28. septembra protiv Belgije na stadionu "Kralj Boduen" u Briselu, 2. oktobra protiv Italije na stadionu "Francuska" u Sen Deniju, pa 5. oktobra ponovo protiv Belgije, takođe na Sen Deniju.