Kristijano Ronaldo ne prestaje da sebe proglašava najuspješnim.

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Kristijano Ronaldo (41) ne odustaje od tvrdnje da je trofej Evropskog prvenstva, koji ima, jednak po težini tituli prvaka svijeta, koju nema.

U petak uveče, u toku četvrtfinala SP Španija - Belgijа, Ronaldo se oglasio i objavio fotografije na kojoj drži pehar prvaka Evrope, osvojen sa Portugalom 2016.

"Pobjeda vrijedna miliona!", napisao je Portugalac, podsjetivši još jednom šta je osvojio sa reprezentacijom.

Uma vitória de milhões!pic.twitter.com/ZLOnMegl06 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano)July 10, 2026

I na ovaj način Ronaldo odgovara kritičarima poslije još jednog neuspješnog pohoda na titulu prvaka svijeta. Sa Portugalom je na Mundijalu u Americi kontroverzno eliminisao Hrvatsku u šesnaestini finala, pa doživio poraz od Španije u osmini.

U svojim nastupima na svjetskim prvenstvima Ronaldo je jednom stigao do polufinala, a na ličnom planu bio je veoma neuspješan u utakmicama odluke u nokaut fazama.

Utehu za to i motiv (da nastavi dalje?) nalazi u slikama proslave ogromnog uspjeha, osvajanja EP, koji mu niko i ne spori.

"Šta je to Portugal osvojio prije mene?"

I prije odlaska sa Svjetskog prvenstva Kristijano Ronaldo je imao poruke za kritičare.

"Kako sam se jutros probudio čistih misli, tako je i sada. Davao sam sve od sebe kroz sve ove godine. Osvojio sam tri trofeja sa reprezentacijom. Prije Kristijana Portugalija nije imala nijedan. Srećan sam zbog toga. Najvažniji trofej mi je onaj sa Evropskog šampionata 2016. godine. On za mene ima jednaku vrijednost kao da sam osvojio Svjetsko prvenstvo. Sutra je novi dan, idemo dalje", rekao je portugalski fudbaler.

U međuvremenu, Portugal se ekspresno rastao sa selektorom Robertom Martinezom i doveo Žorža Žezusa, trenera koji je pretprošlog mjeseca pomogao Ronaldu da osvoji prvu titulu u Saudijskoj Arabiji.