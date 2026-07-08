Šta jedu fudbaleri Svjetskog prvenstva? Mesi i Ronaldo izbacili isto, a Haland se hrani "srcem" da bi bio zvijer

Dok mnogi fudbaleri žive na šest obroka bez grama šećera, ima i onih koji snagu crpe iz namirnica koje bi rijetko ko od nas probao.

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedi

U vrhunskom sportu snaga i kondicija nisu sve. Ishrana je jednako važna. Danas se svaki obrok fudbalera planira do najsitnijih detalja, baš kao i najteži trening, jer nauka kaže da od hrane direktno zavisi kako će igrač trčati i koliko će se brzo oporaviti.

Koliko se daleko ide u toj disciplini, pokazali su Norvežani na Svjetskom prvenstvu. Dok su mnogi mislili da nose svoju hranu jer ne vjeruju domaćinima, istina je bila drugačija. Imali su precizan plan. Sa sobom su dopremili stotine kilograma svog lososa, poseban domaći sir i hiljade pomorandži, a sve im je spremao lični kuvar koji je putovao sa ekipom.

Ipak, prava tajna uspjeha krije se u fanatičnoj posvećenosti pojedinaca. Kada je konkurencija nemilosrdna, svaki gram hrane i svaki sat spavanja prave razliku između prosjeka i vječnosti. Za najelitnije fudbalske ikone današnjice, tanjir je poligon za disciplinu, a njihovi obroci su precizno dizajnirano gorivo za obaranje rekorda.

Evo kako izgledaju režimi onih koji ništa ne prepuštaju slučaju:

1. Kristijano Ronaldo

Kristijano Ronaldo dnevno ima oko šest čistih obroka, a strogo izbjegava rafinisane šećere i prerađenu hranu. Njegov plan se zasniva na kvalitetnim sastojcima i savršenom balansu porcija kako bi optimizovao oporavak.

Čuven je po svom pravilu hidratacije. Na jednoj od konferencija sklonio je gazirano piće i poručio: "Agua" (voda). Jasno stavlja do znanja da je voda ključna za zdravlje.

2. Lionel Mesi

Kao mlađi, Mesi je voleo brzu hranu i gazirana pića, što se loše odražavalo na terenu.

Pod vođstvom nutricioniste Đulijana Posera, prešao je na ishranu baziranu na pet stavki:

voda, maslinovo ulje, cijele žitarice, svježe voće i povrće.

Smanjio je unos mesa i rafinisanih šećera, čime je maksimalno povećao svoju izdržljivost.

3. Erling Holand

Haland unosi nevjerovatnih 6.000 kalorija dnevno kako bi nahranio svoje ogromno tijelo. Njegov doručak čine jaja i sirovo mlijeko, dok za večeru bira goveđa srca i džigericu, organe bogate gvožđem i B-vitaminima.

Vidi opis Šta jedu fudbaleri Svjetskog prvenstva? Mesi i Ronaldo izbacili isto, a Haland se hrani "srcem" da bi bio zvijer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Conor Molloy / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: GABRIEL MONNET / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prije svake utakmice kod kuće, otac mu sprema ogromnu porciju domaće lazanje zbog ugljenih hidrata.

4. Nejmar

Nejmar prati hiperkaloričnu ishranu, koju 60 odsto čine ugljeni hidrati, 30 odsto proteina i 10 odsto masti. Oslanja se na integralnu testeninu, spanać i sočivo, a izbjegava masno crveno meso.

Vidi opis Šta jedu fudbaleri Svjetskog prvenstva? Mesi i Ronaldo izbacili isto, a Haland se hrani "srcem" da bi bio zvijer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedi Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedi Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Ipak, on vjeruje u mentalni balans, pa povremeno dozvoljava sebi "cheat meal" kako bi ostao fokusiran tokom naporne sezone.

5. Kilijan Mbape

Inspirisan Ronaldom, Mbape jede šest obroka dnevno, a potpuno je eliminisao alkohol i šećere. Njegova ishrana je spoj vrhunskih francuskih namirnica i antiinflamatorne mediteranske kuhinje, uz dosta humusa, ribe i integralnog pirinča.

6. Vinisijus Žunior

Vinisijus se oslanja na tradicionalnu brazilsku hranu koju čine pirinač, crni pasulj i nemasni proteini. Vjeruje da mu "hrana za dušu" koju je jeo tokom odrastanja, pomaže da smanji stres i održi disciplinu bez velikih promjena u jelovniku.

(MONDO)