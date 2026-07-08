Švajcarska tako sada ide na megdan Argentini u Kanzas Siti i to 12. jula od 3 ujutru.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Fudbaleri Švajcarske izborili su plasman u četvrtfinale Mundijala 2026 pošto su posle dramatične penal-serije savladali Kolumbiju. Posle 120 minuta igre rezultat je ostao 0:0, a odluka o pobjedniku donijeta je tek nakon izvođenja jedanaesteraca (4:3).

Od prvog minuta vodila se velika borba na terenu, uz mnogo čvrstih duela i disciplinovanu igru obe reprezentacije. Švajcarci su u nekoliko navrata ozbiljno zapretili iz prekida, dok je Kolumbija pokušavala da brzim kontranapadima dođe do pogotka, ali su odbrane obje ekipe odradile odličan posao.

Tokom produžetaka ritam igre je opao zbog umora, ali uzbuđenja nije nedostajalo. Kolumbija je propustila najbolju priliku na utakmici u 114. minutu, dok je Švajcarska nekoliko minuta kasnije uzvratila opasnim udarcem koji je završio tik pored stative.

Pošto golova nije bilo ni posle dva produžetka, uslijedila je penal-serija. U odlučujućim trenucima više prisebnosti pokazali su švajcarski fudbaleri, koji su preciznim izvođenjem penala stigli do velike pobjede i plasmana među osam najboljih selekcija na svijetu.

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Švajcarska će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa Argentinom, dok se Kolumbija oprašta od Mundijala posle izuzetno borbene partije i utakmice u kojoj je nijanse odlučila penal-serija.