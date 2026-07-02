Užasni trenuci za selektora Konga u prenosu uživo.

Izvor: Twitter/screenshot

Reprezentacija Konga bila je nadomak senzacije, ali je na kraju eliminisana od Engleske u šesnaestini finala Mundijala poslije velikog preokreta.

Dva gola Harija Kejna donijela su trijumf Englezima protiv hrabrog Konga kojem se treba odati priznanje za borbu do posljednje sekunde.

Nažalost, poraz nije bio jedina loša vijest za selektora Konga Sebastijena Desabra kojem je u međuvremenu umro otac. Ono što je još tragičnije je da mu je to saopšteno tokom konferencije za novinare.

PR fudbalskog saveza Konga je bez ikakvog upozorenje i najave saopštio tužnu vijest Desabru koji je ostao u šoku, kao i ostali prisutni, te oni koji su pratili prenos konferencije. Pogledajte taj trenutak!