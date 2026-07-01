Engleska protiv Meksika u osmini finala

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Engleske plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Engleska je u utakmici šesnaestine finala u Atlanti savladala DR Kongo rezultatom 2:1.

Vodeći gol za DR Kongo postigao je Simbemba u 7. minutu.

Preokret i pobjedu Englezima donio je dvostruki strelac Hari Kejn u 75, i 86. minutu.

Engleska će se u osmini finala sastati sa Meksikom na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju.

Engleska je bila veliki favorit uoči ovog meča i očekivao se rutinski trijumf Gordog Albiona. Ali gledali smo potpuno lud meč.

Kongo je poveo već u 7. minutu i potpuno šokirao favorizovanog rivala. Simpenga je dobio je loptu na lijevom boku i šutirao je u bliži ugao Pikforda za vođstvo afričke selekcije.

Gol je potpuno izbacio Engleze iz takta, kojima je trebalo dobrih 20 minuta da dođu sebi.

A onda prava opsada gola Konga i neverovatni promašaji, Kejna, Rašforda i Belingema. Fantastično je branio golman Mpasi koje je do ludila dovodio engleske igrače naročito Belingema, kome je tri puta odbranio nemoguće.

DR Kongo je u 32. minutu imao veliku šansu da duplira prednost, ali je Visa sa tri metra pogodio stativu.

U drugom poluvremenu Englezi su postajali sve nervozniji, a Tuhel pokušao sa izmenama. U igru su ušli Saka, Gordon i Eze.

Englezima se inicijativa isplatila u 75. minutu. Kejn je konačno matirao fantastičnog Mpasija nakon asistencije Gordona.

U 86. minutu potpuni preokret. Ko drugi neko Hari Kejn. Fantastičan pogodak u rašlje za trijumf Engleske na jedvite jade. Prethodno je Mpasi još jednom zaustavio udarac Belingema.