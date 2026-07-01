Maurisio Poketino, selektor SAD, smatra da je meč šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine (srijeda, 02.00) težak kao finale Svjetskog prvenstva jer nema prostora za grešku.

Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Poketino je to izjavio na konferenciji za novinare uoči meča nokaut faze na stadionu "Levi's" u San Hozeu, predgrađu San Franciska.

Američka reprezentacija djelovala je snažno u grupnoj fazi sa pobjedama protiv Paragvaja i Australije, prije nego što je izgubila od Turske sa značajno rotiranim sastavom.

"Nemamo još jednu priliku ako ne uspijemo. Sve ili ništa, znajući da je taj meč finale Svjetskog prvenstva. Ako uspijemo da prođemo, sljedeći meč će biti još jedno finale Mundijala. Mislim da to treba da bude naš način razmišljanja i naš mentalitet", rekao je Poketino.

S obzirom da su Njemačka i Holandija već eliminisane, Poketino je istakao da nema mnogo prostora za grešku protiv dobro organizovane BiH. Pohvalio je fizičku spremnost, agresivnost i sposobnost promjene formacije "zmajeva" tokom meča, nazivajući to velikim izazovom za pripremu.

Uprkos tome, američki selektor je rekao da je mentalitet njegovog tima "savršen" uoči meča, ističući da je napredak ekipe od kada je preuzeo vođenje u septembru 2024. godine veoma značajan.

Kada je riječ o povredama, argentinski strateg je naveo da se odbrambeni igrač Auston Trasti osjeća "mnogo bolje nego što smo očekivali" nakon što je trenirao sa punim timom ove nedjelje. Veću neizvjesnost je izrazio oko veziste Kristijana Roldana, koji ima problem sa kvadricepsom, i odbrambenog igrača Marka Mekenzija, koji ima iritaciju stopala.

"Nadam se da Trasti može da bude na klupi i da bude dostupan. Roldan i Mark Mekenzi će biti teški slučajevi, ali moramo da sačekamo, jer se stvari za 24 sata mogu veoma brzo promijeniti", dodao je Poketino, koji će moći da računa na prvu zvijezdu ekipe Kristijana Pulišića.

Iako Amerikanci ulaze u meč kao favoriti uz podršku domaće publike (kao jedni od domaćina turnira), Poketino je umanjio značaj tog statusa, naglašavajući da njegov tim mora da pruži maksimum bez obzira na očekivanja.