CSKA iz Sofije bio je bolji od Parnog valjka, slavio je 2:0 (1:0)

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Poraz Partizana na startu priprema. CSKA iz Sofije bio je bolji od Parnog valjka, slavio je 2:0 (1:0), u prvoj pripremnoj utakmici i samim tim naneo prvi poraz crno-bijelima od dolaska Saše Ilića na klupu voljenog kluba.

Meč nije bio previše napet, a ujedno nije donio ni mnogo prilika. Uglavnom se igralo ujednačeno, lopta je bila u posjedu i jedne i druge ekipe, pa je utisak da razlika od 2:0 nije sasvim prava slika događaja na terenu. Bilo kako bilo, ovaj meč poslužio je Iliću da na teren izvede dvije postave, po jednu za svako poluvrijeme, a oba tima primila su po jedan gol.

Prvi pogodak postigao je Mamodu Dijalo u 35. minutu, nakon starta Roganovića koji je okarakterisan kao preoštar, pa je rival dobio priliku da sa bijele tačke dođe do vođstva. Tako je i bilo. Do kraja prvog poluvremena nismo vidjeli mnogo prilika ni na jednoj strani.

U drugom poluvremenu Saša Ilić je imao nešto drugačiju ideju. Izveo je potpuno novi tim, ali je i ta postava primila gol. Ovog puta strijelac je bio Rusev, koji je posle kontranapada krenuo ka golu Parnog valjka. Na drugoj strani terena nije bilo mnogo igrača, makar ne spremnih da reaguju, pa je tim iz Bugarske lako došao do novog pogotka i pobede od 2:0.