Paragvaj i Australija odigrali su neriješeno bez golova na Mundijalu, mada se baš dobro zakuvalo u samom finišu meča.

Izvor: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Igralo se 90 minuta, a malo toga se vidjelo na meču Paragvaja i Australije. Na kraju se ovaj meč na Svjetskom prvenstvu završio sa 0:0 (0:0) i tako je Australija prošla dalje kao druga u svojoj grupi iza SAD, dok Paragvaj čeka.

Ipak mogao je Paragvaj u 93. minutu u utakmici bez šansi da pobijedi, ali je Maurisio šutnuo, a golman Australije Bič je zaustavio ovaj udarac i spriječio senzaciju. Nakon toga u narednom napadu Ajdin Hrustić je dodao do Jengija za šansu za Australiju, ali mreže su mirovale.

Za sada je južnoamerička selekcija četvrta među trećeplasiranima iza Švedske, Ekvadora i Bosne i Hercegovine. Ispred su Škotske i Južne Koreje koje imaju po tri boda iz sva tri odigrana meča, a kada Senegal i Irak odigraju svoj meč neka od ekipa iz ove grupe imaće 3 boda i ostaće iza Paragvajaca. To znači da ovaj tim čeka samo još jednu ekipu od koje treba da bude bolji kako bi i zvanično prošao dalje.

Što se tiče Australije ona ide dalje kao drugoplasirana iz ove grupe sa četiri boda, ali sa boljom gol razlikom od Paragvajaca. Prvoplasirana Amerika ide na duel sa Bosnom i Hercegovinom, kao što su igrači BIH i priželjkivali. Australija ide na drugoplasiranog iz grupe gdje su Iran, Egipat, Belgija i Novi Zeland.

(MONDO, N.L.)