Turske je golom u 98. minutu uspjela da savlada SAD i da upiše prve bodove na Mundijalu. Igrači su slavili kada je pao pogodak, ali kući ih sada čeka nacija bijesna zbog ispadanja u prvom krugu.

Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Ko je ustao da gleda meč Turske i SAD na Svjetskom prvenstvu, nije se prevario! Od 4 ujutru po našem vremenu igrala se utakmica bez rezultatskog značaja, ali vidjeli smo strašan fudbal i pet golova!

Na kraju je tim Turske uspio da odigra jedan dobar meč i da pobijedi 3:2 (2:1) i tako je ekipa Vićenca Montele makar malo zadovoljila svoje navijače. Što se tiče SAD nakon poraza bez rezultatskog značaja sada je i zvanično da će igrati sa Bosnom i Hercegovinom u nokaut fazu.

Kako je Turska uspjela da pobijedi?

Delovalo je jako loše za Turke još jednom kada je Trasti nakon kornera pogodio u 3. minutu. Ipak već u 10 minutu Arda Guler je u tranziciji pogodio za poravnanje, a onda je došao i preokret.

Nakon pola sata igre Turci su prvi put poveli na ovom prvenstvu potšo je sas trane prošao Orkun Kokču, a Burak Jilmaz je zakucao loptu u mrežu.

Mogla je i ranije Amerika da izjednači da im nije poništen pogodak zbog ofsajda, ali je Berhalter u 49. minutu dao gol za 2:2. Kada je djelovalo da je sve gotovo u 98. minutu utakmice Ajhan je pogodio za pobedu Turske, ali to nije ništa značilo. Pogledajte taj pogodak:

Turska - SAD Izvor: YouTube/Arena sport

Amerikanci su sa šest bodova završili kao prvoplasirani i otići će na megdan Bosni i Hercegovini u šesnaestini finala, Australija je druga, Paragvaj kao treći čeka da potvrdi prolazak dalje, dok su Turci kao poslednji otišli kući.

(MONDO, N.L.)