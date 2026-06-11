Sudija iz Somalije Omar Artan koji nije dobio vizu za ulazak u Ameriku na Mundijal će suditi UEFA Superkup u Salcburgu između PSŽ-a i Aston Vile

Izvor: Pau Barrena / AFP / Profimedia

Omar Artan je sudija koji je proteran iz Amerike. Tačnije, Donald Tramp i američke vlasti mu nisu dozvolile da uđe u zemlju i da dijeli pravdu na predstojećem Mundijalu. Vratili su ga u Somaliju iako je jedan od najboljih arbitara sa ovog kontinenta. Zato je UEFA odlučila da ga nagradi.

Čelnici UEFA su potvrdili da će Artan da sudi predstojeći meč Superkupa između Pari Sen Žermena i Aston Vile. Osvajači Lige šampiona i Lige Evrope odmeriće snage u Salcburgu 12. avgusta i glavni sudija na tom meču biće Artan.

"Omar Artan jeste mlad, ali je već i iskusan sudija koji se dokazao na najvišem nivou na Afričkom kupu nacija. Cilj fudbala je da poveže ljude i UEFA želi da pokaže poštovanje prema njemu za njegove sjajne vještine i zbog toga je zaradio ovu nominaciju", poručio je prvi čovjek UEFA Aleksander Čeferin.

Artan je u domovini dočekan na krcatom stadionu što je nešto što se rijetko događa i najboljim svetskim fudbalerima, a kamoli sudijama. To najbolje pokazuje koliko ga cijene.