Večeras počinje Mundijal 2026 u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje večeras u 21 čas kada će na kultnom stadionu "Asteka" sastati jedan od domaćina Meksiko i Južnoafrička Republika, baš kao prije 16 godina kada je afrička reprezentacija organizovala turnir. Ipak, mnogo toga se promijenilo od tada, uključujući i broj učesnika.

Vidjećemo ih čak 48 na najvećem Mundijalu do sada i čini se da će na njemu biti i najviše propusta, pošto su do sada samo skandali bili u fokusu, prije svega "zahvaljući" najvećem organizotoru - Sjednijenim Američkim Državama.

Amerikanci se već brukaju

Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Kanada i Meksiko su kodomaćini Svjetskog prvenstva u fudbalu, ali najviše utakmica biće u Sjedinjenim Američkim Državama za koje kao da važe sasvim druga pravila, pa se i FIFA - prvi put u svojoj istoriji - prilagođava njima. Videli smo probleme s vizama koje su imali fudbaleri Irana, vidjeli smo kako je sudija iz Somalije deportovan iako ga je FIFA izabrala za turnir, a to je za sada tek vrh ledenog brijega pošto nas čeka i-ha-haj stvari do finala i 19. jula.

Ostaje da se vidi i da li je odluka da se drastično poveća broj učesnika uticati i na to da se kvalitet "razrijedi", a već možemo da vidimo da interesovanje za ulaznice nije kao na nekom od prethodnih turnira. Ne samo da su preskupe, nego je na programu i veliki broj utakmica koje ne zanimaju ni fudbalske zaljubljenike.

Ko je favorit?

Kladionice za sada favorizuju Španiju, a iako znamo da ne pogode uvijek - njima su naklonjeni takođe i analitičari. Objavljena je zanimljiva analiza na osnovu 14 relevantnih izvora (ESPN, CBS Sports, USA Today, Yahoo Sports, The Guardian, Fox Sports, The Athletic, Bleacher Report, FIFA, Opta Analyst, Goal.com i drugi) gdje je Španija takođe favorit s prosječnom ocjenom 1,43.

"Crvena furija" je tako ispred Francuske, Argentine, Engleske, Portugala, Brazila, Holandije i Njemačke, što je prvih osam favorita za osvajanje Mundijala. Hrvatska je na 12. mjestu, a Bosna i Hercegovina važi za 12. najslabijeg učesnika turnira.

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(MONDO)