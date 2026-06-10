Bivši fudbaler Partizana Dževad Prekazi otkrio da su ga čelni ljudi Partizana oterali iz kluba, a Dragan Džajić zvao u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN Press

Nekadašnji fudbaler Partizana Dževad Prekazi ostavio je dubok trag u klubu iz Humske i svojevremeno bio jedan od miljenika navijača. Prije više od četiri decenije bio je uzdanica crno-bijelih u veoma trofejnom periodu klupske istorije, jer je učestvovao u osvajanju tri šampionske titule i trofeja u Mitropa kupu. Sada se prisjetio i načina na koji je napustio Partizan, a koji nije bio nimalo prijatan.

Tokom razgovora s hrvatskim medijima, Prekazi je otkrio do sada nepoznate detalje svog razlaza sa Partizanom. Iako je u klub stigao kao dječak, a zatim u njemu proveo devet godina, Dževad Prekazi tvrdi da je otjeran jer nije bio u dobrim odnosima sa tadašnjom upravom kluba.

"Imao sam strašan volej, rekli su mi da sam imao razoran udarac lijevom nogom. Na stadionu JNA proveo sam lijepe trenutke, navijači su me obožavali, da bih iznenada završio u Hajduku. Svi su bili u šoku zbog toga. Nažalost, mene su doslovce otjerali iz Partizana", rekao je Dževad Prekazi za "Večernji list" i dodao: "Nisu htjeli da mi produže ugovor jer sam im smetao. Nisam bio ljubitelj tadašnje Uprave".

Vidi opis Dževad Prekazi: "Partizan me je otjerao, Dragan Džajić zvao u Zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Davne 1983. godine Dževad Prekazi je prešao iz Partizana u Hajduk, a moglo je da bude i drugačije. Tvrdi da ga je tada više puta zvao Dragan Džajić i da mu je nudio mjesto u Crvenoj zvezdi. Bili su crveno-bijeli samo jedan od brojnih jugoslovenskih klubova koji prizivaju Prekazija tih dana.

"U to vrijeme zvali su me iz Zvezde, Dinama i Prištine. Dragan Džajić i ja nekoliko smo puta razgovarali telefonom, doslovce mi je tada rekao da su mi vrata Zvezde uvijek otvorena. Vlatko Marković je opet insistirao da se preselim na Maksimir. Trebao sam Dinamu, govorio mi je da ako potpišem za Dinamo, istovremeno potpisujem i za Nicu jer je on tada tamo bio trener. Trebalo je samo da, igrajući u Dinamu, napunim 28 godina", ispričao je nekadašnji fudbaler.

Zvezda, Dinamo, Priština koja je bila najbliža njegovoj Kosovskoj Mitrovici,... Svi su zvali, ali je Dževad Prekazi već znao da ni prazni čekovi ne mogu da ga natjeraju da pogazi datu riječ. Nju su čuli čelnici Hajduka iz Splita, sa kojim je Dževad u prvoj sezoni osvojio Kup Jugoslavije.

"Najkonkretniji su bili ljudi iz Prištine. Tadašnji predsjednik kluba, mislim da je po funkciji bio zamjenik guvernera Narodne banke ili takvo što, nudio mi je ček uz pravo da sam upišem svotu koju želim! Sve je to bilo lijepo, ali nisam mogao prevariti ljude iz Hajduka. Njima sam dao riječ da dolazim u Split", rekao je bivši fudbaler Partizana.

Prekazi je karijeru počeo u klubu Remont iz Kosovske Mitrovice, ali se ubrzo preselio u Beograd i obukao dres Partizana. Nakon sedam godina u crno-bijelom dresu dvije godine je proveo u čisto bijeloj opremi Hajduka iz Splita, a zatim je karijeru nastavio u Turskoj. Nosio je dres Galatasaraja, Altaja i Bakirkojspor. Karijeru je završio noseći dres beogradskog Trudbenika.

Iako je Albanac sa Kosova i Metohije, Prekazi je često isticao da je on po nacionalnosti Jugosloven. Možda je baš to uticalo na njegov ostanak u Beogradu tokom nemirnih godina u našem regionu, pa je pored rada u nekoliko srpskih klubova bio dio stručnog štaba u mlađim kategorijama nacionalnog tima Srbije. Njegov stariji brat Ljuan takođe je nosio dres Partizana, ali je veći dio karijere proveo u Trepči i Prištini.