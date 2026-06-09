Nakon što je u plej-ofu pomogao u šokiranju Italije, kapiten Bosne i Hercegovine želi da iznenadi domaćina Mundijala selekciju Kanade u uvodnom meču "zmajeva" u petak.

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"Ponekad kraj dođe za sve nas, možda se moj bliži", rekao je u intervjuu za engleski "Gardijan" Edin Džeko, mada prije toga predstoji mu ne tako mala stvar - predvođenje Bosne i Hercegovine kao kapiten na drugom Svjetskom prvenstvu, uz naučene lekcije.

"Kada sam imao 17, 18 godina, ljudi su mi govorili: 'Iskustvo je nešto što stičeš igrajući toliko godina'", dodao je Edin, malo se mršteći, "kada razmišljaš kao sedamnaestogodišnjak". Osmijeh se razvukao na Džekovom licu. "Ali kada dođeš u ove godine, znaš da je iskustvo ključno".

Kada ga je sarajevski Željezničar kao tinejdžera prodao u češke Teplice, malo ko je mogao da zamisli da će izgraditi elitnu karijeru koja ga je odvela u najbolje evropske lige i na najveće fudbalske pozornice. On je jedan od sedmorice četrdesetogodišnjaka koji bi mogli da zaigraju na turniru ovog ljeta, uz Kristijana Ronalda i Luku Modrića, i baš kao i kod njih dvojice, dobar dio interesovanja za Džeku neizbježno je ukorijenjen u njegovoj dugovječnosti. Da pređemo na stvar, koje su tajne njegovog uspjeha?

"Nisam mislio da ću igrati sa 40 godina. Da ste me pitali prije 10 godina, rekao bih ’ne’, ali slušam svoje tijelo i ulažem mnogo truda prije i poslije treninga kako bih mu pomogao, jer više nisam najmlađi i moram da vodim računa o svojim nogama, o svom tijelu. I dalje se osjećam dobro i dalje osjećam da mogu da pomognem ekipi kada igram, što sam i činio u posljednja četiri mjeseca u Šalkeu i reprezentaciji".

"Možda kada si mlad, ne razmišljaš mnogo o tome da dođeš ranije na trening i provedeš 30-45 minuta prije treninga u teretani radeći na prevenciji povreda, a zatim da ostaneš i nakon treninga još 30-45 minuta, ili sat vremena, radeći druge preventivne vježbe. Možda kao mlad igrač, sa 20 godina, kažeš: 'Nemam vremena za ovo. Želim da idem na kafu ili tako nešto sa prijateljima, ili na ručak'. Kada ostariš, shvatiš da je tvom tijelu, tvojim nogama, potrebno nešto tako ako želiš da se takmičiš na najvišem nivou i da ostaneš tako dugo u fudbalu".

Nakon neobično neefikasnih šest mjeseci u Fiorentini, kojoj se pridružio prošlog ljeta, u januaru je potpisao za Šalke do kraja sezone.

"Samo im je bio potreban još jedan podsticaj, da to tako formulišemo", rekao je Džeko o povratku u Njemačku, gdje se prvi put afirmisao kao rasni strijelac u Volfsburgu. Tu formu je ponovio širom kontinenta, osvojivši dvije titule u Premijer ligi - uključujući onu 2012. godine - i FA kup sa Mančester Sitijem, a pokazao se i kao veliki pogodak u Seriji A sa Romom i Interom, prije nego što je sa lakoćom stizao do dvocifrenog broja golova u obje svoje sezone u Fenerbahčeu.

Ubrzo je prionuo na posao i u Šalkeu, postigavši gol već poslije 20 minuta na svom debiju, što je bio jedan od šest golova koji su na kraju pomogli da se klub vrati u Bundesligu nakon tri godine odsustva. Za Džeku se to pokazalo kao inspirativan potez i potez koji ga je spriječio da u martovski plej-of za Svjetsko prvenstvo uđe bez takmičarskog ritma. Upravo je njegov gol glavom za izjednačenje protiv Velsa u Kardifu, njegov najsvježiji pogodak, usmjerio Bosnu i Hercegovinu ka ovom uspjehu.

"Ah, izvini, Velšanine", istakao je Džeko, podižući palac u znak izvinjenja velškom saradniku koji je snimao intervju u ime Bundeslige.

Nekoliko dana kasnije, trijumfovali su na penale protiv Italije u Zenici, što je izazvalo scene slavlja, bakljade i vatromete na ulicama Sarajeva. Džeko smatra da se učinak Bosne i Hercegovine izgubio u ruševinama najnovijeg neuspjeha Italije.

"Mislim da se tih dana mnogo pričalo o našem stadionu, kako je teren mali, o balkonima okolo, o tome kako Italija možda neće otići na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo. Skoro niko nije pričao o nama kao o timu, da smo mi zaista odlična ekipa sa mnogo mladih igrača koji su potom i protiv Italije pokazali svoju vrijednost".

Njegovo prvo Svjetsko prvenstvo bilo je u Brazilu 2014. godine, kada je Lionel Mesi postigao gol koji se ispostavio kao pobjedonosni za Argentinu na debiju Bosne i Hercegovine u Rio de Žaneiru. Sećanja, uključujući i njegov poništeni vodeći gol u porazu od Nigerije koji je doveo do eliminacije, neizbježno blijede, ali i ostaju.

"Volio bih da sam mogao još više da uživam, jer igrajući utakmice ne možeš toliko da uživaš u toj prelijepoj zemlji. Za nas je to bilo prvo veliko takmičenje, a igrati ga u Brazilu, u zemlji fudbala, bilo je nevjerovatno. A onda, igrati prvu utakmicu na Marakani protiv Argentine, još i više. Jedino što je nedostajalo bilo je da prođemo u narednu rundu".

Džeko i "zmajevi", predvođeni bivšim napadačem - selektorom Sergejom Barbarezom, nadaju se drugačijoj priči ovog ljeta. Nalaze se u grupi B zajedno sa domaćinom Kanadom, sa kojom se suočavaju na otvaranju u petak, a zatim slijede Katar i Švajcarska.

"O, obožavam švajcarske planine. Kada sam igrao u Interu, iz Milana je bilo tako blizu i često sam bio tamo sa suprugom i djecom... Definitivno ću se vratiti. Švajcarska je svakako favorit u našoj grupi jer imaju toliko dobrih igrača, veoma iskusan tim i ekipu koja uvijek igra na velikim takmičenjima. A onda bi, očigledno, ostali timovi mogli malo više da razmišljaju o drugom i trećem mjestu".

Za sada, Džeko, koji je odrastao u Sarajevu, odlučan je da uživa u svojoj najnovijoj avanturi. Pitanja o tome koliko će još dugo nastaviti mogu da sačekaju.

"Prvo moram da razgovaram sa Šalkeom da vidim kakvi su njihovi planovi, a onda ćemo odlučiti. Ovo je sjajan klub sa sjajnim navijačima i već vidim da i prema meni gaje mnogo ljubavi. Moram da kažem da je sve što se desilo u posljednja četiri mjeseca bilo čak i bolje nego što se očekivalo", zaključio je Džeko u intervjuu za "Gardijan".