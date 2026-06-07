Fudbalska reprezentacija Irana našla se u centru novog političkog i diplomatskog skandala uoči početka Svjetskog prvenstva.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Prema zvaničnim informacijama, iranskim fudbalerima nametnuta su stroga pravila ulaska i boravka u SAD, piše "Sport klub".

Naime, reprezentativci Irana mogu da doputuju isključivo na dan utakmice i moraju da napuste zemlju odmah po završetku meča. Uz to, dio delegacije suočio se sa dodatnim problemima prilikom dobijanja viza zbog, kako je navedeno, mjera za "sprečavanje terorizma".

"U SAD možemo da uđemo ujutru, a moramo da odemo istog dana", potvrdio je iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandideh, otkrivši razmjere restrikcija koje su uvedene zbog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Zbog zabrane noćenja na američkoj teritoriji, Iran je bio primoran da potpuno promijeni logističke planove. Umjesto prvobitno planirane baze u Tusonu u Arizoni, reprezentacija će tokom turnira biti smještena u Meksiku, odakle će putovati na utakmice u SAD.

"Nemamo nikakav razlog da im uskratimo boravak u našoj zemlji", izjavila je predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum.

"SAD ne žele da iranski tim tamo prespava, a oni moraju da odigraju tri utakmice. Zato su nas pitali da li mogu da borave u Meksiku i mi smo bez problema pristali".

Iran je prethodno od FIFA tražio da se sve utakmice grupne faze prebace na teritoriju Meksika, ali je taj zahtjev odbijen. Iranci će u grupi igrati protiv Novog Zelanda i Belgije u Kaliforniji, kao i protiv Egipta u Sijetlu, što znači da će svaki put prolaziti kroz zahtjevne jednodnevne letove i granične procedure.

Iako su vize za igrače i uži stručni štab na kraju odobrene, američke vlasti odbile su da izdaju dozvole za ulazak većem broju članova logistike i delegacije, među kojima je i predsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž.

Iz Stejt departmenta su potvrdili da su neophodne vize za nastup na Mundijalu izdate, ali su poslali i veoma oštru poruku.

"Vize potrebne za nastup Irana na Svjetskom prvenstvu, koje uključuju sportiste i najuže osoblje, uredno su izdate. Međutim, nećemo dozvoliti da iranski tim zloupotrebi ovaj sistem kako bi pod lažnim izgovorom prokrijumčario teroriste u SAD".

Dodatne tenzije izazvao je i predsjednik SAD Donald Tramp, koji je ranije javno doveo u pitanje bezbjednost iranskih fudbalera u Americi.

"Vjerujem da, imajući u vidu njihovu bezbjednost i njihove živote, nije prikladno da uopšte budu tamo", izjavio je Tramp.