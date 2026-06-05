Dušan Vlahović napušta Juventus kao slobodan agent zbog nesuglasica oko plate. Šta dalje očekuje srpskog napadača?

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović i Juventus nisu se dogovorili oko produžetka ugovora i srpski reprezentativac će napustiti Torino posle četiri i po godine. Vlahović odlazi kao slobodan agent pošto nije bio zadovoljan ponudom koju je spremio Juventus, a nakon što su se prvo pojavile informacije da "stara dama" nije bila spremna na njegove uslove i da je zato napustila sastanak, čnii se da je Srbin bio taj koji je nezadovoljniji.

Preciznije, Vlahović je objasnio da traži osam miliona eura (neto) godišnje i da nema smisla da ga klub plaća poput daleko lošijeg napadača Džonatana Dejvida koji se nije proslavio od kada je ljetos stigao iz Lila.

"Zašto bih bio plaćen kao Dejvid?", navodno je rečenica posle koje je Vlahović odlučio da se povuče iz pregovora.

Šta dalje za Vlahovića?

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jasno je sada da će 1. jula Dušan Vlahović biti bez kluba i posle toga može bez obeštećenja da potpiše za koga želi, ali ono što je zabrinjavajuće za njega je što nema odgovarajućih ponuda. Preciznije, niko nije spreman da mu ponudi novac koji traži i to sve više govori da će morati da spusti kriterijume, ali neće pristati na Juventusove "ucjene".

Znamo da se ranije spominjalo interesovanje Bajerna, PSŽ-a, Mančester junajteda, Čelsija, Milana, Real Madrida, Barselone, kao i Atletiko Madrida, međutim to su sve destinacije koje sada djeluju nedostižno za Vlahovića.

Trenutno se najviše priča o Njukaslu, Fenerbahčeu ili odlasku u Saudijsku Arabiju gdje jedino može da dobije traženi novac.