Talentovani fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović na oproštaju od "vječitog" derbija postigao gol, upisao se u istoriju i pomogao da crveno-bijeli naprave preokret protiv Partizana.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan (2:1) u prvom kolu plej-ofa Superlige i tako potvrdili šampionsku titulu koju su osvojili u prethodnoj rundi trijumfom nad OFK Beogradom. Preokret koji smo vidjeli u završnici susreta, nakon dva poništena gola crveno-bijelih, režirao je mladi Andrija Maksimović koji se na taj način oprostio od "vječitog" derbija ulaskom u istoriju.

Nakon što je Bruno Duarte pokušao da prihvati loptu u kaznenom prostoru Partizana, a Milan Roganović je rukom sklonio od Brazilca, glavni arbitar Milan Ilić pokazao je na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Andrija Maksimović, koji je Aleksandra Jovanovića poslao u jednu, a loptu u drugu stranu. Bio je to gol koji ga je gurnuo među velikane srpske fudbalske svetkovine - sada je Andrija Maksimović najmlađi strijelac u istoriji derbija.

Zvezdin najtalentovaniji igrač postigao je pogodak sa 17 godina, 10 meseci i šest dana, a oborio je rekord Stevana Jovetića. Slavni crnogorski reprezentativac postigao je samo jedan pogodak u okršajima Partizana i Crvene zvezde, a to mu je pošlo za rukom na utakmici odigranoj u Humskoj u septembru 2007. godine, kada su ekipe podijelile bodove (2:2).

Šta je Andrija Maksimović rekao poslije utakmice?

"Loše smo otvorili poluvrijeme, pogotovo u tranziciji, koju smo se trudili da zaustavimo. Imali su Kalulua i znali smo da će ići na njega. Ovaj derbi je bio poseban za mene, pogotovo zato što sam dao gol, a pobjeda je bila rezultat naše borbe u drugom poluvremenu. Takođe, drago mi je što je Veljku ovo prvi derbi koji je pobijedio u seniorskom fudbalu", rekao je Maksimović.

Mladi fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović govorio je o navijačima, ali i o svom pogotku kojim je ispisao istoriju. "Oni su uvijek naš 12. igrač i nisu odustali, kao ni mi. U drugom poluvremenu smo se borili da preokrenemo rezultat i zaslužili smo pobjedu uz njihovu veliku pomoć", rekao je Maksimović i dodao: "Sale Katai i ja smo se dogovorili da ja izvedem, pošto nisam postigao gol u derbiju. Zahvalio bih se i njemu i Šerifu, preuzeo sam odgovornost i dao gol."

Kako ove sezone igra Andrija Maksimović?

Iako je i dalje maloljetan, Maksimović se ove sezone profilisao kao jedna od glavnih opcija u ofanzivnom dijelu tima Vladana Milojevića. Standardni je prvotimac ne samo u srpskom fudbalu već i na međunarodnoj sceni gdje je Zvezda učestvovala u reformisanoj grupnoj fazi Lige šampiona. Na sedam mečeva protiv najboljih evropskih timova Andrija Maksimović je zabilježio 418 minuta.

Sezonu je počeo u Grafičaru, gdje je brzo pokazao da Prva liga Srbije nije za njega - na prvih pet utakmica u sezoni imao je tri gola i dvije asistencije što je bio jasan signal da je vrijeme za dres Crvene zvezde. Od tada je nastupio za omladince Crvene zvezde protiv Benfike u Ligi šampiona i postigao gol, što mu je omogućilo veliku šansu kod Milojevića.

Do sada je odigrao 21 meč u Superligi Srbije uz učinak od četiri gola i pet asistencija, a pored Partizana bio je strijelac i protiv Vojvodine, Novog Pazara i OFK Beograda. Asistirao je saigračima za golove protiv Partizana, jesenas u Humskoj, Radničkog iz Niša, Partizana u drugom dijelu sezone, IMT-a i Spartaka. Na dva meča Kupa Srbije upisao je dva gola i dvije asistencije.

Računajući čitavu sezonu u seniorskom timu Crvene zvezde Andrija Maksimović je na 30 utakmica zabilježio šest golova i sedam asistencija, što je izuzetan učinak za momka koji će u junu proslaviti 18. rođendan. Nije iznenađenje što su takve partije mladog igrača privukle pažnju evropskih timova koji ga za višemilionske iznose žele u svojim redovima.

Da li Andrija Maksimović odlazi iz Zvezde?

Jasno je da navijači Zvezde to ne bi voljeli, ali je rastanak crveno-bijelih i Maksimovića veoma blizu. Gotovo sigurno će talentovani fudbaler biti prodat tokom ljetnog prelaznog roka, u jednom od najvećih transfera koje je srpski šampion napravio u istoriji. Reprezentativac Srbije kod Dragana Stojkovića preseliće se u neku od najboljih fudbalskih liga Evrope i nastaviti da se usavršava.

Fudbalski menadžer Zoran Stojadinović prije nekoliko nedjelja otkrio je imena četiri vrhunska kluba koji prate razvoj Andrije Maksimovića. "Nije tajna, Liverpul, Aston Vila, Lajpcig, Atletiko Madrid su među njima. Klubovi iz top liga su pokazali interesovanje, a tu dolazimo do cijene. Ako je 20.000.000, onda kažu sačekaćemo do juna jer ionako ne može da ide, pa hajde da ga ispratimo do juna... Da je 10.000.000 i da može odmah da ide, već bi bio prodat", poručio je Zoran Stojadinović, agent Andrije Maksimovića koji je takođe i bivši sportski direktor Crvene zvezde.

Na to se nadovezala informacija da je Zvezdan Terzić na poslovnom ručku dogovorao transfer mladog Maksimovića u Pari Sen Žermen, za čak 20.000.000 evra. Generalni direktor Zvezde otkrio je nakon toga da su pregovori vođeni i sa drugim klubovima, iz Engleske, Njemačke...

U ovom trenutku djeluje da su najbliži potpisu Maksimovića upravo Nijemci, jer su odande stizale informacije da je Lajpcig završiti posao oko transfera. Istina, njemački mediji prenijeli su da će cijeli posao biti završen za 13.000.000 evra, što je daleko manje od cijene koju je Zvezda zacrtala za svog najtalentovanijeg fudbalera.