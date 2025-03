Dušan Vlahović bi mogao mnogo više da postigne u Juventusu, da dobija šansu za to, smatra Federiko Bernardeski.

Fiorentina će u 29. kolu Serije A ugostiti Juventus u nedelju od 18 časova. Biće ovo veoma važan meč za obe ekipe, a naročito za tim u kojem igra Dušan Vlahović. U susret derbiju govorio je i Federiko Bernardeski bivši saigrač napadača Srbije, a njegova .

"Tužno je to što kapital ne igra iz razloga koji su malo taktički, pomalo tehnički i malo korporativni. Verujem da od ove tri stvari zavidi njegova situacija. On je jak igrač, ozbiljan profesionalac i Juventus ne koristi svoj kapital, igrajući sa nekim Kolo Muanijem koji je samo na pozajmici. Smatram da je to graška, sa stanovišta kluba", rekao je za Gazetu delo sport.

Juventus je u ritmu uspona i padova ove sezone, trenutno su četvrti na taveli Serije A i imaju 13 pobeda i isto toliko remija i uz to i dva poraza. A, u osminu finala Lige šampiona i nisu uspeli da se plasiraju, pošto je PSV bio bolji. Zbog toga je Bernardeski imao šta da uputi i na račun trenera...

"Projekat je rađen nekoliko godina, mislim da će klub doneti neke ocene na kraju. Četvrto mesto je minimum koji Juventus treba da očekuje u sezoni, na osnovu onih ciljeva koji su prvobitno bili postavljeni, čelni ljudi će morati da odluče da li da nastavi ovako ili će nešto promeniti".







Ove sezone Dušan Vlahović je odigrao 34 mečeva i upisao 14 golova, a čak četiri postigao je u Ligi šampiona.