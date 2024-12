Nikada se legendarni Adrijano neće oporaviti od gubitka oca.

Legendarni brazilski fudbaler Adrijano, svojevremeno najtalentovaniji napadač na svijetu, ni dio svog talenta nije uspio da iskoristi na pravi način. Život mu se pretvorio u stalna opijanja sa likovima sumnjive prošlosti u favelama svog rodnog grada, iako se vjerovalo da je dostojan naslednik Ronalda i "Imperator" koji će vladati svjetskim fudbalom. Jedan od razloga za životni krah je i smrt oca.

Vijest je dobio u dalekoj Italiji, dok je bio fudbaler Intera i danima je plakao zbog toga. Zaplakao je i u rodnoj zemlji gdje je po poslednji put u karijeri igrao fudbalski meč. Osam godina nakon što je završio karijeru organizovao je oproštajnu utakmicu. Sa jedne strane bio je tim Flamenga, sa druge njegovi prijatelji iz italijanskog fudbala. Na ogromnom semaforu, uz pomoć vještačke inteligencije, čuo se glas Adrijanovog oca i najbitnije figure u njegovom životu.

E, tada se "Imperator" potpuno slomio. Suze nije mogao da sakrije, pa je otvorenim dlanovima krio lice da čitav svijet ne vidi njegove emocije. A znamo da ih ima, možda čak i jače nego one noći kada je nakon telefonskog poziva plakao u Italiji jer je ostao bez oca i najvećeg navijača.

Bio je to 3. april 2004. godine, u trenucima kada su nezainteresovanost za fudbal, noći pune alkohola i depresija već uvukli u život fudbalera. Telefon je zazvonio. Glas sa druge strane žice rekao je Adrijanu da je njegov otac Almir preminuo u Brazilu.

"Bili smo zajedno u sobi kada je telefon zazvonio. Zalupio je telefonskom slušalicom iz sve snage i počeo da vrišti. Ne možete ni da zamislite kakav je to zvuk bio. I danas me od toga podilaze žmarci", pričao je svojevremeno legendarni kapiten Intera Havijer Zaneti, koji je pokušao da vrati Brazilca iz depresije: "To je moj najveći poraz u životu. Osjetio sam se bespomoćno."

Adrijano je prije Intera igrao za Flamengo. Nakon drugog mandata u Flamengu igrao je još za Romu, Korintijans, ponovo Flamengo, Atletiko Paranense i Majami junajted. Svaki od tih pokušaja da produži karijeru bio je neuspješan - ona je završena mnogo godina ranije.