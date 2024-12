Dušan Vlahović je bio zadovoljan, Pep Gvardiola baš i ne...

Izvor: Youtube/PrintScreen

Fudbaleri Juventusa su nastavili krizu Mančester sitija, savladali su "građane" 2:0 i doveli tim Pepa Gvardiole na rub ispadanja iz Lige šampiona. Strelac jednog od dva gola i najbolji akter utakmice bio je Dušan Vlahović koji je posle meča dobio čestitke čak i od legendarnog Alesandra Del Pjera.

"Nekad moraš da ga zaslužiš kroz težak rad i posvećenost, mislim da je tako u fudbalu. Radiš stvari koje ti se posle vrate. To je moje prirodno kretanje, radim to uvek, danas je bilo savršeno, srećan sam jer sam dao gol i pomogao ekipi da pobedi", rekao je Vlahović pored koga je u miks zoni bio Del Pjero.

Nakon što su se izgrlili Del Pjero i Vlahović u miks zonu je vidno ljut stigao Pep Gvardiola. On nikada u karijeri nije imao situaciju kao sada, da njegov tim mesecima ne pobeđuje, a posle poraza od Juventusa kriza se samo produbila. Sada je prvo čuo izjavu svog igrača Ilkaja Gundogana, koja ga je naljutila.

"Vrlo je razočaravajuće. Imali smo prilika da postignemo nekoliko golova, ali trenutno se čini da je svaki napad koji branimo vrlo opasan. Imam osećaj da smo ponekad malo neoprezni u duelima, umesto da igramo jednostavno, prekomplikujemo stvari i promašimo pravi trenutak da se oslobodimo lopte. Samo izgubimo loptu i damo im kontre. Mi smo tim građen za posed, da čuvamo loptu, budemo jaki, ako ne možemo ništa da uradimo, ne smemo je izgubiti. Trenutno nam to ne ide kako treba", rekao je Gundogan, na šta je Gvardiola odgovorio:

"On je rekao da mi ne treba...izvinite? Ne, ne, danas smo to uradili, drugih dana ne, ali danas jesmo, uradili smo to jako dobro. Nismo izgubili mnogo lopti kao što se dešavalo u prošlosti, pokušavali smo da stignemo do najboljih pozicija. Italijanski timovi se brane vrlo duboko, veoma su kompaktni, majstori su u tim situacijama. Čak i sa tim, igrali smo kao što inače igramo. Izostao je rezultat, ali performans je bio tu", rekao je Pep Gvardiola.

(MONDO, N.L.)