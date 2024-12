Uskoro bi treneri mogli da traže video provjeru i u fudbalu.



Fudbal bi uskoro mogao da dobije i jedno košarkaško pravilo. Bar kada je u pitanju korišćenje VAR tehnologije. Viđali smo na košarkaškim utakmicama širom svijeta da treneri, kada ne vjeruju odlukama sudije, traže "čelendž" odnosno video provjeru određene sporne situacije. Uskoro bi to moglo da bude dozvoljeno i trenerima na fudbalskim mečevima.

Ova promjena testirana je za sada na Svjetskom prvenstvu za žene u mlađim kategorijama (do 17 i do 20 godina) i dobila je zeleno svijetlo od strane Međunarodnog borda fudbalskih asocijacija (IFAB) za dalja testiranja. Predsjednik sudijskog komiteta FIFA, legendarni Pjerluiđi Kolina, potvrdio je da će na narednom sastanku da predloži da se testiranje sprovede na još takmičenja kako bi se sve dodatno provjerilo i ustanovilo da li treba da dođe do uvođenja velikih promjena.

Ako sve prođe po planu treneri bi mogli da dobiju dvije provjere tokom meča ako smatraju da je sudija napravio grešku. Postoji tu i nekoliko začkoljica i problema, poput toga da taj sistem ne bi mogao da se koristi svuda, posebno na nekim stadionima koji zbog kapaciteta i stanja ne mogu da koriste ni VAR tehnologiju. Ideja je da prilikom uložene žalbe sudija ode do monitora pored terena, pogleda spornu situaciju i onda donese konačnu odluku.

Kazne i za golmane

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Nije to sve, IFAB će na narednom sastanku da raspravlja i o još jednom detalju. O tome kako golmani "kradu vrijeme". Često se na utakmicama viđa da čuvar mreže čiji tim vodi zna da drži loptu duže, da odugovlači i da tako pomaže ekipi. Sada bi i tome moglo da se stane na kraj.

Predlog je da se pokrene testiranje novog pravila. Naime, ako golman odugovlači i drži loptu duže od osam sekundi u momentu kada ima čistu i potpunu kontrolu nad njom kazna za taj tim mogla bi da bude korner ili aut. Dakle, protivnički tim bi zbog toga mogao da profitira na taj način.

Sastanak će se održati 1. marta naredne godine i među temama biće i polu-automatski ofsajd, obaveza sudija da zvanično na stadionu obrazlože svoju odluku posle pregledanja VAR snimka, kao i uvođenje kamera koje će sudije nositi na sebi...