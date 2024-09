Na meču Napolija i Parme isključen golman gostiju, a zatim desni bek branio pola sata.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Treće kolo nove sezone Serije A donelo nam je spektakularan meč Napolija i Parme, na kojem smo vidjeli situaciju kakva je ne dešava često na profesionalnom nivou. Posljednjih pola sata susreta gosti su igrali bez golmana, odnosno sa defanzivcem koji se sticajem okolnosti našao između stativa svog tima.

Desni bek Enriko Delprato morao je da preuzme rukavice u 75. minutu utakmice, nakon što je zbog preoštrog starta japanski golman Zion Suzuki dobio drugi žuti karton. Prvu javnu opomenu zaradio je desetak minuta ranije kada je odugovlačio sa ubacivanjem lopte u igru, a nakon što mu je pokazana druga opomena ostavio je tim na cjedilu...

Ne samo da je Parma ostala sa igračem manje nego je do tog trenutka i potrošila sva tri termina za izmjene. Iako su na klupi imali rezervnog golmana, a nisu izvršili pet promjena na ovom meču, članovi stručnog štaba mogli su samo da posmatraju kako Suzuki odlazi u svlačionicu i to bez mogućnosti da između stativa stane njegova zamjena. Rukavice je preuzeo rezervista Delprato i dao je sve od sebe. Pogledajte sve najzanimljivije detalje sa meča Napolija i Parme, na kojem je tim iz Napulja stigao do preokreta kada su gosti ostali bez golmana:

Meč trećeg kola Serije A. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Desetak minuta kasnije glavni arbitar meča dosudio je kazneni udarac u korsit Napolija, a Enriko Delprato odmah je skočio da prigovara zbog takve odluke. I on je zaradio žuti karton, a nekoliko desetina sekundi kasnije sudija je promijenio mišljenje, nakon što je pogledao VAR snimak. Nije se dogodilo da Enriko Delprato brani penal, ali...

Imao je mnogo posla u završnici meča koji je trajao sve do 105. minuta! Napoli je do golova stigao u drugom minutu nadoknade preko Romelua Lukakua i Zamba Angise u šestom minutu nadoknade. Njih dvojica donijeli su preokret i pobjedu Napoliju, protiv tima koji se 30 minuta branio sa desnim bekom na golu. Na kraju je Deprato imao i ofanzivnu ulogu, pošto se u samom finišu preselio pred gol Napolija, ali nije uspio da zatrese mrežu. Kakav bi heroj bio da mu je to pošlo za rukom...