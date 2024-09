Ponašanje Lazara Jovanovića pred derbi sa Partizanom je u najmaju ruku neprimjereno.

Fudbaler Crvene zvezde Lazar Jovanović se veče pred večiti derbi sa Partizanom vozio na džipu poznatog jutjubera Bogdana Ilića. Jutjuber koga znaju pod nadimkom Baka Prase je slavio rođendan i vozio se ulicama Beograda, a u jednom trenutku ga je presreo Jovanović i zatražio mu da i on uđe u automobil sa njim.

Tada je Ilić rekao da je džip pun i da nema mjesta, na šta se Jovanović zakačio na merdevine koje su bile na krovu džipa i tako se vozio neko vrijeme ulicama. Sin Milana Jovanovića, proslavljenog reprezentativca Srbije je šokirao i djevojke koje su bile u džipu sa Bakom Prasetom.

"On će stvarno da se zakači? Joj, zašto si mu to rekao!", rekle su one, a Ilić je dodao: "Ovaj je ludi! Ima da pogine čovjek. Stvarno, šta je ovo? Poginuće čovjek, poginuće čovjek, alooo." Ipak posle nekog vremena se Jovanović srećom otkačio sa merdevina. Pogledajte taj momenat na snimku:

Mladi Lazar Jovanović ima tek 17 godina, ponikao je u Vojvodini i nakon početaka u prvom timu "lala" i 16 mečeva u Superligi prešao je u Crvenu zvezdu ove sezone. Za sada je odigrao tri prvenstvena meča i nema veliku minutažu, a vidjećemo da li će biti kažnjen za ovakvo ponašanje.

