Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio utakmicu protiv Partizana, ali nije želio da govori o uništenom terenu na stadionu rivala niti o podjeli bodova.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se javnosti o meču protiv Partizana koji je zakazan za ponedjeljak (19.00) na stadionu u Humskoj.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević prethodno je već održao konferenciju za medije, a pored njega je novinarima odgovarao na pitanja i golman Aleksandar Jovanović, novi kapiten tima.

Tokom noći između subote i nedjelje uništen je teren na stadionu Partizana! O tome je javnost informisala portparolka Biljana Obradović, klub se oglasio zvaničnim saopštenjem, a zatim smo dobili i snimke koji pokazuju upad na stadion tokom noći.

Navodno, huligani su zapalili travnatu podlogu na stadionu, a po čitavom terenu bacali su staklo od razbijenih pivskih flaša.

"Ja sam sada saznao da se tamo nešto dešavalo. Nemojte da pričamo o tome. Ne bih da komentarišem to", rekao je trener Crvene zvezde.

Kroz trenersku karijeru Vladan Milojević je čak 17 puta odmjerio snagu sa Partizanom i to je njegov najčešći protivnik. Ipak, prvih šest mečeva vodio je kao trener Čukaričkog, a dva puta je Zvezdu predvodio u utakmicama Kupa Srbije, pa će mu meč u ponedjeljak biti jubilarni 10. prvenstveni okršaj protiv najvećeg rivala.

Na prvih devet mečeva protiv Partizana u Superligi Srbije, Vladan Milojević kao trener Crvene zvezde ima tri pobjede, pet remija i jedan poraz. Pred sutrašnji duel, mnogo je problema.

"Znamo šta znači derbi, to je specifična utakmica. Spremamo utakmicu kao i što sve druge spremamo. Poslije ovakve utakmice u četvrtak imamo kadrovskih problema, nismo imali vremena za trening, moramo u hodu da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Imamo dosta varijanti u glavi, ali mislim da do same utakmice neću donijeti odluku o timu za derbi. Sve je izazov, sutra nešto može da bude još teže. Nismo željeli, niti očekivali, ali smo spremni. Znate povredu Mimovića, sreća pa nije toliko opasno", rekao je Milojević i dodao: "Strahinja Stojković neće biti u timu. Neću da licitiram imenima, vidjećete."

O "bonusima" kaže...

"Mi imamo dosta igrača različitih profila, na različitim mjestima. U ovom trenutku nam jedna odluka povlači drugu odluku, onda se otvaraju druge stvari koje morate da predvidite. Poslije utakmice možemo da komentarišemo donijete odluke. Pred utakmicu predviđate u kom pravcu može da ide. Možda će izbor bonusa biti uslovljen i nekim drugim stvarima. Otprilike znam sastav, ali je malo specifično u ovom trenutku", rekao je Milojević.

RODIĆ "Nemam čarobni štapić. Ako medicinski tim kaže da Rodić može da igra, biće u konkurenciji", dodao je Milojević.

Trener Zvezde nikad nije slavio u Humskoj.

"Pritiska ima pred svaku utakmicu. Ja se ne obaziram na to što nisam pobijedio u Humskoj, možemo na kraju karijere o tome. Igramo protiv tima koji nam je konkurent za titulu, to je činjenica, ovo su dva najveća kandidata. To je dobar tim, još su u fazi traženja. Mi moramo da budemo fokusirani, malo mi je enigma kako ćemo mi biti na terenu. Sve ostalo je u domenu statistike, tu nema opterećenja", rekao je Vladan Milojević pred derbi.

Nije Partizan ima rezultate kakve priželjkuje, ali to ne zavarava trenera Zvezde - smatra da su "crno-bijeli" i dalje među favoritima za titulu.

"Uvijek sve ima pozitivne i negativne stvari. Ako imate cijelu nedjelju igrači mogu da se odmore i polako ulaze u intenzitet. Ne bih znao šta da vam kažem, mi imamo utakmice na tri-četiri dana, tako moramo da se ponašamo", istakao je trener Zvezde i dodao: "Analizirali smo utakmice, nema mnogo vremena da se osvrnemo. Ostaje žal, zaslužili smo više. Malo će stvari biti sličnih protiv Partizana, i oni su favoriti za titulu kao i mi. U ovom trenutku mogu da kažem da smo odigrali dobru utakmicu, ali svaka mora da bude nauk, da se nešto poslije nje ispravlja. Treba biti bolji iz utakmice u utakmicu. Što budu utakmice prolazile, bićemo sve bolji i bolji. Pojedini dolaze iz povreda, nespremnosti, pauze..."

Na pitanje da li bi se zadovoljio remijem, Milojević nije htio da odgovori.

"Ne bih da licitiram. Pitajte me neko fudbalsko pitanje. Šta bih ja želio? Ajde da ne odgovorim na takvo pitanje", zaključio je Vladan Milojević.