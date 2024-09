Vladan Milojević se oglasio posle poraza Crvene zvezde.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda odigrala je odlično drugo poluvrijeme, napala Benfiku, jurila rezultat, ali nije uspjela da nadoknadi dva gola zaostatka iz prvog dijela. Na kraju je izgubila na Marakani sa 2:1. Skoro svi u redovima crveno-bijelih rekli su isto, da su previše jeftino primili dva gola. Prvi posle serije grešaka, drugi iz slobodnog udarca.

Zna to i trener Vladan Milojević. "Riješila su dva gola koja ne smijete da primate na ovom nivou. Nije lako vratiti se. Drugačije je kada imate 0:0 i kada imate 0:2. Reakcija je bila dobra, nastavili smo da igramo kako smo željeli. Odigrali smo dobro protiv dobre ekipe. Koštala su nas dva jeftina gola. Baš jeftina. Ne smije ni na treningu da se prime ovakvi golovi, kamoli na ovakvom nivou. Fudbal je igra grešaka, idemo dalje. To je to", rekao je Milojević za "Arenu sport".

Upitan je za povredu Mimovića koji je završio meč u prvom poluvremenu i zbog čega u igru nije ulazio Radonjić. "Ne znam kakva je povreda Mimovića, imali smo iznuđenu izmjenu, nismo to očekivali. Imamo mnogo rovitih igrača, nisu bili spremni ni Radonjić ni Drkušić koji je imao malo istegnuće. Nismo htjeli da rizikujemo. Morali smo da pretumbavamo. Nije to imalo toliki uticaj na igru. Ne znam šta se događa, radiće se magnetna rezonanca."

Slijedi derbi sa Partizanom. "Svaka utakmica je bitna, treba da se odmorimo, imaćemo trening, spremićemo se, idemo dalje", zaključio je Milojević.

