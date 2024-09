Zlatan Ibrahimović i Zvonimir Boban kao da se trude da objasne ko je važniji za Milan.

Slavni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović preuzeo je ovog ljeta ulogu sportskog direktora Milana, iako se zvanično vodi samo kao savjetnik vlasnika, međutim sezona nije počela kako se nadao. Paulo Fonseka ima velikih problema, pojačanja se nisu još uklopila kako je to Ibrahimović zamislio, pa je sve više i njegovih kritičara...

Prvi koji je smio da "udari" po Ibrahimoviću je bivši kapiten Hrvatske Zvonimir Boban, inače bivši fudbaler i direktor Milana. Zbog toga što dobro zna kakav je pritisak kada ste na rukovodećim pozicijama kod "rosonera", stavio je do znanja i Zlatanu da je sada na njemu pritisak: "Zlatan Ibrahimović je genije i biću mu zahvalan do kraja života jer je zbog ljubavi prema Milanu pristao da se vrati, promijenivši noviju istoriju kluba i svih nas. Ali sad mi nije jasno šta to Zlatan radi, koje su njegove odgovornosti i na osnovu kojih kompetencije treba da se procjenjuje njegov posao", upitao je Zvonimir Boban u intervjuu za "Gazetu delo Sport".

"Nadam se da ih je razumio jer će na kraju njemu suditi, a ne sportskom direktoru Monkadi. Toliko se toga moglo izgraditi na temeljima tima koji je osvojio titulu i igrao polufinale Lige šampiona, za mene je to bila kolosalna greška", dodao je Hrvat čije riječi je naravno čuo i Šveđanin.

Očekivano, oštro je reagovao: "Čak ni Zvone Boban ne zna koja je moja uloga? Sada ću objasniti. Moja uloga je jednostavna, podrazumijeva puno razgovora. Ja sam glavni, ja sam šef i svi rade za mene. Miševi nisu u timu, oni su izvan njega".

Njihovu svađu u medijima ispratio je slavni italijanski trener Fabio Kapelo koji i te kako poznaje Balkance. Upravo mu je tokom devedesetih najveći problem pravio Dejan Savićević, a sada se javio da pomiri Zlatana i Zvonimira: "Proučavao sam prošlost kada sam preuzeo tim, ali unio sam i svoje ideje. Morate napraviti vino od grožđa koje uberete. U Milanu bismo morali da pitamo ko je zadužen za strategiju transfera. Ibra je rekao da je on glavni, pa onda mora imati i neku odgovornost", rekao je Kapelo koji više naginje na stranu svog bivšeg igrača.

"Ako osvojite titulu, morate graditi na tim temeljima, a ne ih uništavati. Proteklih godina potpisali su puno ofanzivaca, ali gdje su igrač sredine terena i centarfor koji će igrati u šesnaestercu? Alvaro Morata je puno drugačiji od Žirua, stoga klub i trener moraju zajedno da prave taktičke promjene. U Milanu vidim 11 igrača razbacanih po terenu, a ne tim. Tako je bilo i prošle sezone", dodao je Kapelo.