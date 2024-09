Zlatan Ibrahimović je možda malo pretjerao.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Izbio je pravi haos u Milanu zbog Zlatana Ibrahimovića! Harizmatični bivši napadač "rosonera" sada je jedan od funkcionera kluba, a iako nije sportski direktor navodno se on najviše pita oko dovođenja igrača. Ipak iako se pričalo da je Portugalac Paulo Fonseka upravo njegov izbor za trenera, italijanski mediji pišu da je odnos Šveđanina i Portugalca već propao!

Navodno se nimalo ne slažu Ibrahimović i Fonseka, prije svega zato što Zlatan ne želi da se trener uopšte miješa u transfere i politiku kluba kada je dovođenje pojačanja u pitanju. Navodno je Ibrahimović izašao pred igrače i rekao im da je on "gazda" i pitao ih kako se slažu sa Fonsekom. Trener tima iz Milana na to nije dobro reagovao i navodno mu se ne sviđa što se Ibrahimović toliko ističe i stavlja sebe u prvi plan. Italijani pišu da su se Ibrahimović i Fonseka i javno sukobili, a šuška se da Zlatanu smeta i to što je zapravo operativac kluba Džofri Monkada prvi predložio Fonseku na mjesto trenera.

"Kada nema lava, dođu mačići. Kada dođe lav, mačići nestanu. Za sada je nivo fudbala koji igramo nizak, previše se priča o svemu, a ja hoću samo da radim. Nisam bio tu zbog ličnih razloga, ali sam od prvog dana uključen u rad u klubu. Moja uloga je jasna: ja sam gazda i svi rade za mene", rekao je javno Ibrahimović, a kada je pričao o prelaznom roku pomenuo je i Luku Jovića.

"Cijeli prelazni rok se odigrao kako smo željeli, doveli smo igrače koji su nedostajali. Falio nam je drugi napadač i zato smo doveli Tamija Ejbrahama. Jedino mi je žao Luke Jovića koji je bio višak na listi za Ligu šampiona, izvinjavam se", poručio je Ibrahimović.