Stiglo je pojašnjenje nedosuđenog penala za Njemačku protiv Španije sa kojim se sigurno mnogi neće složiti.

Izvor: ArenaSport/Screenshot

Španija je pobijedila Njemačku golom Mikela Merina u 119. minutu utakmice, a domaćin Evropskog prvenstva i dalje ne može da se pomiri sa sudijskim odlukama Entonija Tejlora. Iako su im u dobrom dijelu utakmice na ruku išle odluke Engleza, koji nije isključio Tonija Krosa poslije učestalih prekršaja na početku utakmice, na kraju im je "zapržio čorbu" jer nije dosudio jedanaesterac kada je Mark Kukurelja očigledno igrao rukom.

O čemu se radi, zašto Tejlor nije dosudio ništa, odnosno zašto VAR soba nije reagovala? Kako tvrdi fudbalski urednik ESPN-a Dejl Džonson, UEFA je zapravo dala takve instrukcije i na kraju Julijan Nagelsman i njegovi igrači nemaju šta da se ljute, sve je bilo po pravilima.

"Ruka koja je blizu boka i koja je u položaju prema tlu ili iza linije tijela ne bi smjela da bude okarakterisana kao prekršaj. Za razliku od penala protiv Danske i igranja rukom Joakima Andersena (lopta nije išla prema golu, prim. aut.), kad je položaj ruke neprirodan i stvara barijeru. Jasno je da navijači misle da su obje odluke pogrešne, ali interpretacija odluka kaže da nije", naveo je poznati novinar i time stavio tačku na priču o penalu.

Biće naravno i oni koji će tvrditi da ruka nije u prirodnom položaju i da zaustavlja loptu ka golu, pa tako ni ovakve instrukcije nikako nisu bile dovoljno ubjedljive za Nagelsmana, čiji tim je zaustavljen u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

"Ako lopta ide jasno prema golu i Kukurelja je zaustavi rukom, nevažno je da li je to namjerno ili ne. To je najmanje važno. To je bio čist penal. Onaj koji smo dobili protiv Danske je daleko manje penale nego što je to bio protiv Španije. Ne razumijem kako ovakve stvari mogu da se dogode kada imate priliku da pogledate snimak 48 hiljada puta", dodao je Nagelsman.

Bilo kako bilo, Španija je u polufinalu gdje će igrati protiv Francuske, dok s druge strane kostura večeras saznajemo rivale. Prvo ćemo gledati meč Engleske i Švajcarske od 18.00, a potom Holandije i Turske od 21.00.