Mikel Merino je heroj Španije, a njegov heroj je tata!

Izvor: X/Alexandra Jonson

Mikel Merino je novi heroj Španije! Defanzivni vezista Real Sosijedada postigao je gol u 119. minutu meča sa Njemačkom, pošto je glavom poslao loptu u mrežu Manuela Nojera i poslao "furiju" u polufinale Eura. Poslije pasa Marka Kukurelje centrirao je Dani Olmo, a nakon što je Merino proslavio pogodak sa saigračima, riješio je da uradi nešto što će se dugo pamtiti!

On je na "Štutgart areni" nakon slavlja sa drugim reprezentativcima Španije prišao korner zastavici i obišao je! A zašto? To je uradio zbog svog oca Anhela Merina, koji je takođe bio fudbaler. On je prije 33 godine, 5. novembra 1991. godine na istom stadionu postigao gol i proslavio ga je na taj način!

U drugom kolu Kupa UEFA igrali su Osasuna i Štutgart, a Merino senior je dao drugi gol u pobjedi 3:2. Sjetio se toga njegov sin kada je postigao mnogo bitniji pogodak na ovom stadionu, pa je riješio da iskopira slavlje. Pogledajte kako je to izgledalo:

Dad, Son, 33 years apart, same stadium, same celebration!pic.twitter.com/txOD7ReevS — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson)July 5, 2024

Anhel Merino je rođen u Madridu i igrao ze prvo za Leganjes, a onda je u Osasuni bio šest godina. Zatim je preko Selte i Las Palmasa opet došao u Leganjes, a završio je karijeru u Burgosu i Osasuni. Mikel Merino je rođen u Pamploni, a nakon početaka u Osasuni oprobao se u Borusiji Dortmund i Njukaslu, ali se nije snašao. Vratio se u Španiju i od 2018. igra za Real Sosijedad, a za Španiju je nastupio 26 puta i dao je dva gola.