Santi Kazorla igra fudbal sa 39 godina. Pa šta, ima i starijih? Da, ali ovo kroz šta je on prošao... To se nikome nije desilo, to je najveći horor koji fudbal pamti!

Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

"Igrao bih za džabe, ali to nije dozvoljeno", rekao je na predstavljanju dvostruki evropski šampion, 39-godišnji Santi Kazorla kada se vratio da završi karijeru u matičnom Oviedu. Došao je u drugu ligu i odbio platu koja mu je nuđena.

"Dali su mi dobru ponudu, ali mi je žena rekla: 'Ne, ne, ne ideš u Oviedo da zaradiš, idemo kući da uživaš, da pomogneš, da im pružiš nešto'. Odmah sam zvao svog agenta: 'Ne želim nikakav novac. Rekao sam predsjedniku, dajte mi minimalac i 10 odsto prodaje dresova neka ide akademiji. Odmah smo to uradili!", ispričao je Kazorla.

Jedan od najvoljenijih fudbalera svoje generacije, riješio je da završi karijeru onako kako je igrao uvijek - sa mnogo ljubavi i magije u nogama. A mogla je ta karijera da se završi tragično, a da on više nikada ne prohoda! To što Santi Kazorla igra fudbal na pragu 40. godine je možda i najveće čudo modernog fudbala.

LJUDSKA SLAGALICA I NAJGORA POVREDA IKAD

Santi Kazorla iz perioda dok je igrao za Viljareal. Fotografija nastala 2. decembra 2004. godine u Beogradu protiv Partizana.

Izvor: MN Press

"Ja sam prava slagalica", rekao je jednom prilikom Kazorla koji ima dio podlaktice u desnom članku, dio butine u podlaktici i kost iz noge u peti. Takođe u stopalu ima metalnu ploču, Ahilova tetiva mu je izrasla od tkiva uzetog sa zadnje lože. Kako, pobogu?

Sve je počelo bezazleno kada je na prijateljskom meču sa Čileom dok je igrao za reprezentaciju Španije u septembru 2013. godine doživio povredu.

"Nije to velika povreda", rekao je na sljedećoj konferenciji za medije Arsen Venger. Posljednji meč za Arsenal Kazorla je odigrao 754 dana i 10 operacija kasnije, nakon što mu je ljekar rekao da više nikada neće moći da hoda.

"Hirurg Mikel Sančez me je stavio u svoje knjige, svoje studije. On i njegovi ljekari su rekli da nikada nisu vidjeli tako ekstreman slučaj", otkrio je Kazorla nakon pakla kroz koji je prošao. Koljeno, stopalo, zglobovi, koža... Sve je stradalo! A uz to je bakterija koja se uvukla pod kožu bukvalno pojela 10 centimetara tetive. Sve vrijeme, Santi je igrao fudbal. "Poluvremena su me ubijala, jer bi mi se noga ohladila i bio bi kao bogalj na startu drugog dijela. Onda bi bilo sve gore."

Kasnije je Arsen Venger javno rekao da je to zapravo najgora povreda koju je vidio u životu, a iako je ljekar na startu kazao da Španac može da bude srećan ako ikada prohoda... "Ja sam fudbalski zaluđenik. Pričao bih sa porodicom i rekao im: 'Gotovo je. Sutra ću reći da ne mogu više da nastavim." Ali onda bi se pojavio na treningu!

"Moram da se uštinem kad god pomislim: 'Igram u subotu!' Cijenim svaki sekund i znam da je igračima teško što se smucaju po hotelima prije mečeva, ali ja sam bio sam i to po bolnicama. Izborio sam se!"

NE SMIJETE DA MU POGLEDATE U NOGU, ALI MAGIJA JE TU!

Izvor: Bagu Blanco/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bateriju sam pokupio na operacionom stolu, a rana bi mi se stalno otvarala. Ja bih radio na bicikli i nekoliko šavova bi se otvorilo. Pošto je rana bila otvorena bakterije su mogle da uđu ponovo. Noću bi žuta tećnost izlazila odatle. Svaki put kad bi me zatvorili, otvorilo bi se ponovo i opet bi tekla tečnost. Presadili su mi kožu, ali nisu vidjeli šta je unutra - bakterija koja me izjeda. Nikada nisu ni otkrili koja je bakterija u pitanju", prisjeća se Santi, pa dodaje: "Rekli bi mi: 'Ne brini o igranju fudbala, koncentriši se na normalan život i to da možeš da prošetaš sa sinom.' Ali ja nisam davao mnogo značaja tome jer sam već riješio da odem u Španiju gdje su mi rekli potpuno druge stvari".

Santi ne samo da se vrati u Španiju, već je zaigrao fudbal! Ponovo je zaigrao za Viljareal, koji ga je kao klinca doveo iz Ovijeda i gdje je postao reprezentativac Španije i šampion Evrope. Djelovalo je da će doći da uđe koji put sa klupe i završi karijeru, a on je pune dvije sezone bio ubjedljivo najbolji igrač kluba. Poslije toga je tri godine proveo u Al Sadu, pa se opet vratio u Španiju - da igra za svoj Oviedo u drugoj ligi za minimalac.

"Umorio sam se, operisali su me tri mjeseca. Otišao sam u Vitoriju i kada su našli bakteriju ona je zahvatila tetivu i kost. Nisu znali koliko je tetive pojela. Mikel mi je rekao: 'Moraću da te otvorim da ti vidim tetivu. Otvorili su me i vidjeli su da nema 10 centimetara tetive! Imao sam sreće jer je moglo da bude i gore. Kada su krenuli u rehabilitaciju tetive tek tada su vidjeli u kakvoj je stanju kost. Mogli su da provuku prst kroz nju. To je bilo još gore!", nastavlja ovu horor priču Kazorla

Antibiotike nisu mogli da mu daju i da ga tako izliječe jer ljekari nisu znali koja je bakterija u pitanju, a u jednom momentu su mu pomenuli da je opcija i ampuitacija noge! Arsen Venger je u tom trenutku pokazao kakav je čovjek i dao mu je novi ugovor iako su mu rekli da od fudbala nema ništa.

"U Londonu su odlučili da za mene više nema fudbala, a u Španiji su mi rekli: "Santi, loše je, prilično je uništeno, ali borićemo se.' Ponekad mi je dolazilo da odustanem. Najteže je kad ne vidite napredak. kada su mi dali loptu... Majko moja! Opet sam se osjetio kao fudbaler na sekund. Tako su me prevarili, ti mali trikovi su mi pomogli da nastavim. Porodica bi me nazvala i rekao bih: 'Pipnuo sam loptu!' I, kako je bilo? 'Boljelo je, ali pipnuo sam loptu!'

Sada njegovo stopalo izgleda kao prizor iz lošeg horor filma. Sa kožom sa svih strana tijela, tetivama koje su izrasle od tkiva sa drugih dijelova njega. "Ponovo da igraš? Sa tom nogom? Da, naravno, samo je bolje da ne gledate mnogo u nju", rekao je veliki Santi Kazorla.