Georg Koh broji poslednje dane života.

Nekadašnji golman Dinama iz Zagreba je u velikom intervjuu za Bild otkrio strašnu istinu - on čeka da umre! Njemac koji je stao na gol "modrih" u sezoni 2007/08 je prošle godine napustio posao trenera golmana u Viktoriji iz Kelna, a sada je otkriveno da u tom trećeligašu više ne radi jer je teško bolestan. Prvobitno je saopštio da su u pitanju "privatni razlozi", a sada znamo da nažalost ima rak.

"Bolest je neizlečiva, umrijeću. Ljekari su mi prije godinu dana rekli da imam šest mjeseci života, ali još sam tu. Volio bih da pogledam još po jednu utakmicu svakog kluba u kom sam igrao", rekao je Koh u svojoj strašnoj ispovesti i dodao: "Ima dana kad mi se čini da bih mogao da iščupam drvo. Tad hodam satima, a ima faza kad se osećam jadno i ne ustajem iz kreveta. Za stvari za koje mi je inače potrebno pet sekundi, tada mi treba pola minuta. Ali borim se i ne kukam, to nikad nije bio moj stil."

Rođen u Bergišu kod Gladbaha 1972. godine počeo je karijeru u Fortuni iz Dizeldorga, a nakon pet odličnih sezona tu prešao je u PSV. Nije se tu izbori za mesto pa se vratio u Nemačku i zaigrao za Arminiju, a onda i za Kajzerslautern. Posle sezone u Kotbusu i tri u Duizburgu kao slobodan igrač je stigao u Dinamo iz Zagreba i tu proveo jednu sezonu.

"Volim ovaj Maksimir. Kada uđete na stadion, ovde miriše na fudbal. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub", rekao je dok je igrao za Dinamo. Kada je stadion makar malo renoviran - nije mu se svidelo! "Gledam sve novo. Hotel i svlačionice kao da sam na "Alijanc areni". Gde je moj Maksimir? Kada sam otišao 2008. bio sam slomljen. Znam da će neki reći da sam bio ovde tek godinu dana, ali imam tu neku posebnu vezu s klubom, navijačima i Zagrebom. Neke spone koje su neraskidive. Valjda zbog mog karaktera."

Koh je došao u Dinamo 2007. godine kao slobodan igrač nakon rastanka sa Duizburgom i odigrao je 39 mečeva za klub. Osvojio je titulu prvaka države i kup, a napustio je "Maksimir" kada se u ekipu vratio reprezentativac Hrvatske Tomislav Butina. Najpoznatiji meč na kome je igrao za Dinamo je utakmica protiv Ajaksa u Amsterdamu kada je tim iz Hrvatske savladao nekadašnjeg prvaka Evrope.

"Uvjek sam bio direktan i pun poštovanja prema fudbalu od kog živim i kod mene nema ‘talasanja’. Šta mislim to i kažem, bez obzira na posledice. I ne menjam mišljenje. Valjda su to navijači prepoznali. Nemam drugo objašnjenje. Znate, danas su na sceni nove generacije. Oni mladići, prepoznaćte ih po tome što izlaze iz svlačionica sa smiješnim torbicama pod pazuhom. Njima je sve servirano i nemaju grama poštovanja prema ljudima koji decenijama rade u klubovima. Onda odigraju jednu utakmicu i misle da su svu pamet sveta popili. Ja ne pripadam tom svetu. Meni je ekonom prva zvezda kluba jer on je konstanta, svi su prolazni. Tako sam odgajan, tako mislim", govorio je tada Koh.

A sada je otkrio i da mu je opaka bolest dijagnostifikovana kada je otišao na rutinski pregled. Ništa nije ukazivalo na to da ga čeka pakao i teška borba sa bolešću, ništa nije ukazivalo na to da uopšte nešto nije u redu sa njim,

"Cijela zbrka je nastala i bolest je pronađena tokom rutinskog pregleda. nisam se osećao dobro i kada su došli rezultati ispitivanja krvi bili su jako loši. U jednom momentu mi je lekar rekao da imam još šest mjeseci života, ali je pogrešio", rekao je on.