Srpski arbitri neće suditi na Evropskom prvenstvu, a poznati bivši sudija Milovan Ristić ipak će biti tamo - kao fitnes instruktor kolegama tokom velikog turnira. U razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem pričao je o svojoj uzbudljivoj karijeri.

Izvor: MN Press

Srbija će ipak imati svog predstavnika iz Sudijske organizacije na Evropskom prvenstvu 2024. Milovan Ristić, svojevremeno jedan od najboljih pomoćnih sudija na svetu, imaće čast da zajedno sa četvoricom svojih kolega obavlja ulogu fitnes instruktora za fizičku i kondicionu pripremu arbitara tokom završnog turnira u Njemačkoj.

"Ljudi imaju pogrešnu percepciju o tome kako se sudije pripremaju za važna takmičenja. Mnogi misle da je to samo trening i suvo trčanje. Naš zadatak je da ih pripremimo za situacije kada pod velikim naporom i pritiskom moraju da donesu ispravnu odluku. Zato su naši treninzi specifični. Kombinujemo teoriju s praksom, koristeći video-isječke interesantnih detalja sa najvažnijih utakmica evropskih klupskih takmičenja, nacionalnih šampionata, Lige nacija, kvalifikacija za evropska i svetska prvenstva. Suština je da sudije pod visokim trenažnim intezitetom dotrče do monitora, pogledaju spornu situaciju i odmah nakon toga dobiju povratnu informaciju od tehničkog lica da li su bili u pravu." - objašnjava Ristić u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem. Bivši srpski "mahač" biće jedini član fitnes tima UEFA sa fudbalskim pedigreom:

"Sve moje kolege su iz atletskog svijeta, što je imalo presudan značaj da me šef ove službe Verner Helsen iz Belgije pozove da se priključim njegovoj ekipi. Shvatili su da tu ima mnogo fudbalskih finesa i dopale su im vježbe koje sam osmislio za sudije iz Srbije. UEFA je objavila imena 19 sudija za Evropsko prvenstvo i oni će prvi put u istoriji imati priliku na ovaj način da održavaju formu tokom turnira. Naša ekipa na čelu sa Helsenom biće zadužena za glavne i pomoćne sudije, smešteni smo u Frankfurtu, a tu su još Žoao Dijaz iz Portugala, Sajmon Bervik iz Engleske i Sašo Danevski iz Makedonije. O formi VAR sudija brinuće Rumun Dan Monea sa sedištem u Lajpcigu. Nadam se da će i naš rad doprineti da Evropsko prvenstvo protekne bez puno spornih situacija i većih sudijskih grešaka."

Izvor: Bein/screenshot

Ristić je na listi UEFA fitnes instruktora od 2022. godine. "Samo tri mjeseca nakon što sam postao fitnes trener u FSS, dobio sam poziv profesora Helsena i drago mi je što sam opravdao njegova očekivanja. Do sada sam imao desetak seminara, kao i nekoliko učešća na CORE kampu koji predstavlja poslednji filter za najperspektivnije sudije iz cele Evrope na putu ka Evropskom ili Svetskom prvenstvu. Razmišljam još od 2016. godine čime bih mogao da se bavim posle sudijske karijere, jer su fudbal i suđenje moja životna opsesija. Nisam mogao da odaberem bolje rešenje. Položio sam 2020. godine za trenersku A licencu, što mi je mnogo pomoglo jer na određene situacije tokom igre ne gledam više isključivo iz sudijskog, već i trenerskog ugla."

Tokom uspješne sudijske karijere, Ristić je bio akter mnogih velikih utakmica u kojima je ispisivana novija istorija evropskog i svjetskog fudbala. "Svakako da finale Lige šampiona u Kijevu 2018. godine između Reala i Liverpula, kao i četvrtfinalni duel Svetskog prvenstva iste godine između Brazila i Belgije ostaju u posebnom sećanju. Ništa manje strasti i uzbuđenja nisi izazvale i mnoge druge utakmice na kojima smo perfektno odradili posao: duel Mančester junajteda i Liverpula u osmini finala Lige Evrope, španski okršaj Reala i Atletika u četvrtfinalu Lige šampiona, dva meča na Mundijalu u Brazilu 2014, tri na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine, Superkup UEFA Real Madrid-Sevilja, finale Kupa konfederacija 2017 između nemačke i Čilea... Drago mi je da smo sudili i prvi zvanični okršaj Gvardiole i Mesija u Ligi šampiona."

Na svim tim utakmicama, popularni Rile nije se libio da uđe u diskusiju sa vedetama svetskog fudbala i da im argumentovano objasni razloge određenih sudijskih odluka. "Najslavnija fudbalska imena po pravilu su i najnormalnije osobe na terenu. Gvardiola ti priđe, pita te šta ga zanima, lijepo mu objasniš, on ti pruži ruku i igra teče dalje."

Sa Murinjom je bilo mnogo zanimljivije. Ali i stresnije. "Sudili smo utakmicu koja je bila presudna za njegovu sudbinu u Mančester junajtedu. Dobio je ultimatum od uprave kluba i znalo se ako izgubi od Juventusa, odlazi sa Old Traforda. Dibala je dao gol u 10. minutu, Juve je slavio sa 1:0. Moj zadatak kao pomoćnog sudije je da nakon poslednjeg zvižduka svog kolege, krenem ka tunelu i tamo sačekam ostatak sudijskog tima. Na tom putu, naleteo sam na Murinja, pružio mu ruku i rekao mu da mi je žao što je izgubio utakmicu. On me je zagrlio i odgovorio: ’sve je u redu, hvala Vama na korektnosti i odličnom suđenju’. Odmah mi je prošlo kroz glavu šta sam uradio. Molio sam boga da kamere nisu zabeležile taj kadar. Naravno, sve je snimljeno. Prijatelji su mu zatrpali telefon porukama i fotografijama. Plašio sam se reakcije kontrolora i fudbalske javnosti. Srećom, niko nije zamerio i završilo se najbolje što je moglo. Danas mi svi zavide na toj fotografiji."

Izvor: privatna arhiva

Igrači su posebna priča. "Mesi je bez premca. Momak igra fudbal, nikada ne simulira i lagan je za suđenje. Ti kao sudija moraš da vodiš računa i o psihologiji igrača. Kod Mesija je sve jasno, kad padne, znaš da je sigurno faul. Sa Nejmarom i Ronaldom je drugačija situacija. Teško im je suditi jer koriste svaki kontakt da padnu i da te navedu na pogrešnu odluku."

Nije lako prevariti čovjeka koji je rekorder po broju Vječitih debija u Srbiji. "Mahao sam 27 puta u duelima Crvene zvezde i Partizana. Najteže mi je bilo u drugom derbiju, jer su rivali bili bodovno poravnati i šampion se rešavao u direktnom duelu. Partizan je pobijedio sa 1:0. Pamtim i derbi kada su crno-beli rano poveli golom Mitrovića, a Zvezda preko Kasalice, Milivojevića i Milijaša preokrenula rezultat u sovju korist. Zanimljivo je da nikada nisam napravio grešku u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala. Za mene je najveća satisfakcija što su me podjednako cenili i uvažavali i jedni i drugi. Kao i Vojvodina. Sale Stanojević je na jednom seminaru rekao: 'kod Rileta nema dileme, kad digne zastavicu, znamo da je ofsajd'. U poslednjem derbiju koji sam sudio, svih 90 minuta sam se šalio i smejao sa njim i Dekijem Stankovićem. Odsudio sam rutinski. Posle toga sam rekao sebi: 'ovo je savršentvo svake profesije, mogu mirno u penziju'. I ostavio sam suđenje."